Marc Gasol, en una nebulosa: la previa del OCB

¿Jugará hoy en Oviedo Marc Gasol? Oficialmente, ni siquiera se sabe si el pívot catalán, campeón del mundo y de la NBA, está en la ciudad asturiana. El Unicaja Banco Oviedo Baloncesto juega esta tarde en Pumarín ante el Basquet Girona (20.30 horas, Vinx), el equipo del hermano de Pau, y la expectación es máxima para ver (o no) al pequeño de los Gasol meter mates. El club catalán no confirma la presencia del pívot, al que, no obstante, se espera en el parqué de un polideportivo de Pumarín en el que se espera una magnífica entrada.

El equipo de Natxo Lezkano llega mermado por las ausencias y con solo un base: Alonso Meana. Tampoco puede contar el conjunto asturiano con los dos últimos fichajes, Hansel Atencia y Paul Jorgensen, al haberse inscrito estos tras la fecha original programada para el encuentro. Por su parte, Jeff Xavier sigue con problemas musculares y en principio no será de la partida. “Adaptarse y no llorar”, dijo ayer Lezkano en la rueda de prensa previa al partido sobre la extraña circunstancia de estar entrenando con hombres que no van a comparecer ni mañana ni el domingo en Lleida, el último aplazado de la primera vuelta y que significará el ecuador del campeonato con sus 17 partidos. “Siempre que hay bajas se nota en el ánimo, pero tenemos que superar esta situación y los jugadores quieren hacerlo. Nos hace falta ganar y tener un partido en el que estemos sueltos y la gente se pueda divertir. Este partido puede ser un buen momento”, indicó Lezkano, que recalcó que nunca había preparado un partido con solo un base disponible. El técnico del OCB también habló sobre la posibilidad de jugar contra Marc Gasol. “Ojalá venga y juegue. Es de los mejores jugadores de España y el mejor de la historia de la competición. Poder jugar contra él es un privilegio. Si lo hace multiplica las opciones de victoria del Girona, pero no puedes jugar todos los días contra un jugador así. Su llegada fue un punto de inflexión para el Girona esta temporada”.