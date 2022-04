Sergio García, a lo Benzema: crónica del Móstoles-Avilés

Un triplete de Sergio García en poco más de cinco minutos sirvió para que el Real Avilés ganase a un rival directo como el Móstoles URJC, al que además supera en el goal-average particular. Se adelantaron pronto los madrileños, por mediación de Portilla, pero Cedrick Mabwati igualó antes del descanso al aprovechar el rechace de Tejero en un penalti que él mismo había lanzado. La segunda parte fue de dominio avilesino y Sergio García se entendió a la perfección con el hispanocongoleño para superar hasta tres veces a Tejero y dar tres puntos vitales a los de Emilio Cañedo para mantener la categoría. Encuentro entre dos equipos en mala racha y que apenas han ganado en las últimas jornadas. El Real Avilés sólo había ganado uno de los últimos ocho encuentros mientras que los mostoleños llevan diez jornadas sin triunfar. Así, ambos conjuntos están metidos de ll no en la lucha por la permanencia y para tal objetivo, el técnico asturiano no pudo contar con Natalio a última hora por lesión, mientras que Morcillo estaba sancionado. Tampoco estaban en la convocatoria Hualde y Cárdenas. Enfrente, baja importante del zaguero Mantovani sancionado junto con Romera, Chupe y Vassi.

El partido arrancó con el Real Avilés apretando, donde Mabwati y Sergio García intentaban conectar ante la defensa local. Emilio Cañedo había planteado una defensa avilesina adelantada y que mantuviese una presión alta tras pérdida de balón. Así, al minuto 10, primera ocasión local con un córner peligroso botado por Paco Torres que fue bien despejado por la zaga visitante. A los doce minutos llegó el primer tanto del encuentro. Pelotazo en largo, Álvaro Sánchez prolongaba de cabeza y el esférico lo controlaba Portilla solo, sin marcaje, y batía de disparo cruzado a Moha. Mazazo para los asturianos que habían caído en una de las jugadas más básicas del fútbol. Pero la reacción avilesina llegó en forma del ansiado empate. Mabwati era derribado dentro del área y el propio jugador hispanocongoleño asumió la responsabilidad de lanzarlo. Tejero adivinó el lanzamiento parando por bajo pero el rechace le cayó al delantero africano que esta vez no fallaba para marcar. La primera parte terminó con una buena parada de Moha a remate de cabeza de Recalde y el 1-1 brillaba en el marcador camino de vestuarios. Se reanudó el partido sin cambios. El Móstoles creó peligro desde el primer instante y Moha salvó bajo palos un remate de Álvaro Sánchez antes del primer minuto de la reanudación. El susto hizo saltar del banquillo al técnico Emilio Cañedo pidiendo más atención e intensidad a sus jugadores. Los mostoleños estaban dominando el tempo del encuentro y el balón apenas tocaba botas visitantes. Con el paso de los minutos, el Real Avilés procuraba quitarse de la presión local para buscar con balones en largo a Mabwati, que seguía siendo una pesadilla para los centrales madrileños. En el 58, intento de recorte del africano dentro del área pero Alexander estuvo listo para robarle el esférico cuando se iba a quedar solo ante Tejero. Por fin llegó el tanto que adelantaba a los de Emilio Cañedo. Contra maravillosa, Iago Díaz abrió a la derecha por donde Mabwati centraba al primer palo y Sergio García se anticipaba para superar al meta local. Y en la siguiente jugada los mismos protagonistas sentenciaban. Contra eléctrica de Mabwati que en el área la ponía en el segundo palo donde la controlaba Sergio García y de disparo raso lograba su doblete personal. Sergio García estaba desatado y logró el hat-trick en apenas seis minutos, que permite al Real Avilés meter puntos y equipos a la zona baja de la clasificación. El encuentro terminó con el disparo de Portilla al palo en el 89 y el 1-4 en el electrónico. El Avilés se coloca con 40 puntos, a dos de la promoción de descenso y a tres del descenso directo, que marca el Marino de Luanco.