La judoka gijonesa Noa Fernández (Club Gandoy) se proclamó este pasado fin de semana campeona de España universitaria en la categoría de 78 kilos en el transcurso de la competición celebrada en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar.

–Su primer campeonato universitario, ¿fue complicado?

–Era cabeza de serie por ser bronce en el Campeonato de España por lo que libré el primer combate. Luego, mi primer combate fue contra una chica de Valencia, donde hay prácticamente deportistas profesionales. Fue una pelea bastante complicada porque no sabía muy bien que iba a pasar. Intenté controlar bien los agarres y logré marcar un wazari. El resto del combate fue controlar que ella no atacara. Llevaba bien estudiadas a las posibles rivales y al final salió la cosa bien.

–La Universidad de Oviedo llevó tres representantes y los tres lograron medalla.

–Sí, se hizo una selección previa y los que fuimos logramos muy buenos resultados. Ahora las universidades suelen exigir a sus deportistas que participen en los campeonatos universitarios porque les dan becas o pagan residencias y suele haber mucho nivel. En este había incluso judokas olímpicos como Alberto Gaiteiro y Mireia Rodríguez, que está logrando muy buenos puestos en pruebas de Grand Slam.

–¿Antes de ir al campeonato universitario qué otras competiciones había realizado este año?

–Gané la medalla de oro en la Copa Internacional de Avilés y fui bronce en el Campeonato de España junior.

–¿Qué planes tiene a partir de ahora?

–Seguir preparando el próximo campeonato de España junior del año que viene. Es un trabajo a largo plazo y trataré de ir a algún torneo internacional. Supongo que también haré el Campeonato de Asturias senior.

–¿Tiene las miras puestas en la selección?

–Desgraciadamente no hay selección española universitaria, aunque sí junior, pero para ir a esta lo tengo bastante complicado porque no he hecho pruebas de la Copa de España y no tengo puntos. Antes había la Universiada, pero desde la pandemia no tenemos noticia de que va a pasar con ella.

–¿Le afectó mucho la pandemia en la faceta deportiva?

–Sí, fue bastante complicado. Y también la vuelta, el empezar otra vez porque se hicieron grupos burbuja y no se podía entrenar con normalidad como lo hacíamos antes. Ahora ya más o menos hemos vuelto a la normalidad.

–¿Y cuánto tiempo dedica a entrenar?

–Entreno cinco días a la semana y entre tres y cuatro horas cada día. Lo compagino bien con los estudios porque tengo las clases por la mañana así que por las tardes puedo estudiar y entrenar.