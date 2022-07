Todo apunta a que el ansiado regreso de Juan Mata a España va a tener que esperar. A pesar del interés de varios equipos españoles, entre ellos el Betis o el Real Oviedo, que intentó sin éxito convencer al mediapunta asturiano para que se uniese a su proyecto, el ya exjugador del Manchester United parece que va a continuar su aventura por tierras inglesas, está vez en el Leeds United.

Víctor Orta, director deportivo español encargado de confeccionar la plantilla de los "whites", está siendo parte clave en las negociaciones, ya que según han informado desde Inglaterra se ha encargado de contactar con el padre del asturiano para conocer las demandas salariales del jugador. Orta es un gran conocedor del fútbol patrio, como demuestran los fichajes de Rodrigo o Junior Firpo, y ahora quiere hacer lo mismo con Juan Mata, que llegaría gratis y con una rebaja salarial importante, ya que en su última temporada ha cobrado cerca de 6 millones de euros.

Desde su ascenso en la temporada 2019/2020, el Leeds se ha caracterizado por ser un equipo con una idea de juego muy clara. Marcelo Bielsa diseñó un equipo con una clara vocación ofensiva, al que le gusta dominar la posesión de los encuentros y ser el protagonista del partido. Aunque el entrenador argentino fue víctima de su idea y el año pasado se vio obligado a dejar el proyecto al verse al borde del descenso, su propuesta ha impregnado todos los estamentos del club y Jesse Marsch, su sucesor, mantiene el mismo modelo. Mata, desde el puesto de mediapunta en un 4-2-3-1, puede ser la pieza que necesita el equipo para volver a la zona tranquila de la clasificación.

Aunque el año pasado no tuvo casi protagonismo en el Manchester United (7 partidos de 38 posibles), el asturiano dejó muestras de que no ha perdido su calidad cada vez que salía al campo. Prueba de ello fue su última aparición en Old Trafford como local, ante el Brentford, donde fue un quebradero de cabeza constante para sus rivales, lo que provocó que recibiese la ovación de la noche por parte de la afición de los "Red Devils", consciente de que era su última oportunidad de agradecerle sus 7 años y medio en el club.

Aunque este verano el Leeds ha sufrido las salidas de Raphinha (FC Barcelona) y Kalvin Phillips (Manchester City), está siendo uno de los equipos con más movimiento en el mercado. Ya se ha gastado más de 100 millones en 6 jugadores, destacando la llegada de Brenden Aaronson a cambio de 32 millones, el principal rival de Mata a la hora de hacerse con la titularidad. El jugador estadounidense es un viejo conocido para Jesse Marsch, ya que ambos estuvieron juntos en el RB Salzburgo, y es una petición expresa del técnico, lo que hace que sobre el papel tenga el puesto asegurado. Aun así, la experiencia que puede aportar un futbolista como el asturiano, acostumbrado a jugar competiciones europeas y conocedor de la exigencia del fútbol inglés, es un valor para una plantilla muy joven.