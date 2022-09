Roberto Robles: "No creo que tenga que reivindicarme"

El Langreo suma tres derrotas consecutivas en este inicio de campaña. Aunque esto no preocupa a Roberto Robles, entrenador de los azulgranas, el técnico quiere quitarse el mal sabor de boca este domingo en su visita al Compostela. "Confió en la plantilla y en el grupo, no creo que tenga que reivindicarme", declaró el gijonés, recordando que el cuerpo técnico es similar al que logró la salvación la temporada pasada. "Me siento tranquilo y con confianza. Sé que vamos a estar cerca de los buenos resultados", sentenció. Para conseguir esos buenos resultados, el técnico de los langreanos ha estado analizando la situación en la que se encuentran sus pupilos y los errores que les han penalizado hasta ahora.

"El Compostela es un equipo que en casa ha mostrado una versión muy buena, ha tenido momentos de buen fútbol", advirtió Robles, que quiso quitar el foco del rival para ponérselo encima para "encontrar las herramientas para conseguir la victoria". En el partido del domingo no podrá estar Keko Hevia, que ayer recibió los primeros resultados tras su lesión, lo que le apartará unas semanas del resto de compañeros. "Lo importante es que esté bien anímicamente, Keko ya ha pasado por periodos como este y ya sabe que no queda otra que esperar y recuperarse", comentó el preparador. "La situación duele y hace daño por todo el esfuerzo del grupo y por la dinámica que tenemos en los entrenamientos", confesó el técnico azulgrana, pero quiso trasmitir tranquilidad porque sus jugadores ya "han convivido con esta situación previamente y saben que el camino solo es uno, trabajar y entrenar para dar la mejor versión en el próximo partido".