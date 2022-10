Thiem asusta con su juego ante Cerúndolo

Dominic Thiem se posicionó ayer como uno de los grandes favoritos para alzarse con el codiciado título del ATP 250 de Gijón. El austriaco logró vencer al argentino Francisco Cerúndolo por dos sets a cero (6-4 y 6-3). "Me he sentido genial en esta pista desde el primer momento que la pisé. Estoy muy feliz de poder jugar este fin de semana y poder escalar puestos en el ranking ATP", declaró el tenista austriaco tras finalizar el encuentro. Un partido que dominó claramente en todos los aspectos tenísticos posibles. Saques precisos, dejadas contundentes y su precioso revés a dos manos, catalogados como uno de los mejores del circuito, bastaron para certificar su victoria ante un Palacio que ya tuvo gente desde primera hora. Cerúndolo no tuvo oportunidad de remontar el encuentro a pesar del buen nivel mostrado en las anteriores jornadas.