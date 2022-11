El domingo de los asturianos de Segunda RFEF: crónicas, puntuaciones e imágenes

Avilés: Saldaña (2); Jonxa (1), Fontán (1), Edu Cortina (1), Espina (2); Orfila (3), Javi Rey (1), Primo (2), Morcillo (1); Sergio (1) y Ros (2).

El Avilés volvió ayer a la senda de la derrota tras caer en el Vero Boquete frente a un Compostela que se llevó los tres puntos gracias a un hat-trick de Darío. Muy pronto recibió el castigo del gol el conjunto asturiano, que no supo aprovechar sus momentos de dominio en ambas partes para materializar el empate y acabó siendo goleado por un contundente 4-0.

El Compostela se hizo con los primeros minutos y consiguió materializar su segunda ocasión por medio de Darío. El Avilés tuvo sus opciones, pero estuvo romo en ataque. El descanso llegó con ventaja mínima para los locales, pero igual que sucedió en la primera mitad, el Compostela volvió a hacerse con el dominio de nuevo en los compases finales y logró crear mucho peligro por ambas bandas. Un lanzamiento desde fuera del área de Jordan fue rechazado por un defensor y permitió a Darío anotar a placer el segundo y la casi sentencia para los gallegos.

Con un Real Avilés muy tocado, los pupilos de Fabiano anotaron el tercero. Fue nuevamente Darío, con un remate al segundo palo en un balón desde la derecha, quien lograba su hat-trick particular para sentenciar un choque en el que el Compostela todavía anotaría un gol más, por medio de Jorge Cano en el descuento tras batir a un flojo Saldaña y dejar al Avilés muy tocado.

El técnico del Real Avilés se mostró preocupado tras la derrota de su equipo ante el Compostela (4-0). «El inicio ha sido la clave del partido, veníamos con la intención de ser valientes y de competir, pero nos hemos mostrado como un equipo sin garra, sin tensión y sin ambición, concediendo mucho al rival», aseguró Emilio Cañedo, autocrítico y sin poner paños calientes al varapalo recibido en tierras gallegas.

«La mentalidad debe ser completamente distinta. Tenemos que ir a ganar en todos los sitios, y aquí no hemos tenido personalidad», explicó Cañedo.

Respecto a los goles concedidos, el entrenador del Avilés se lamentó por no «estar metidos en el partido». Lo analizó así. «Hemos estado acosando en la segunda mitad, pero hemos fallado ocasiones que no se pueden fallar, hay que ser agresivos porque aquí nadie te regala nada y a la mínima te llevas un gol en contra. Si queremos optar a mejores posiciones, no debemos conceder tantas cosas en los partidos», concluyó el entrenador del conjunto asturiano tras una de las derrotas más duras de la temporada.