Sierra puso a correr a Pravia: La "San Silvestre" de la villa homenajea al veterano deportista, de 80 años

A José Luis Sierra le dio por correr cuando sus hijos comenzaron a practicar atletismo, para animarlos a que siguieran por el camino que les abría el deporte. Empezó tarde, a los 41 años, pero lo que quizás no sabía era que aún le quedaba tiempo de sobra para convertirse en el más popular corredor de Pravia, ese al que todos conocen y que nunca se pierde una "San Silvestre". Más de treinta ha corrido a lo largo de su vida, aunque lo tuvo que dejar a los 75 años para evitar riesgos (hoy tiene 80). Los organizadores de la "San Silvestre" praviana le harán un homenaje en esta edición, que tendrá lugar el lunes, y Sierra tiene previsto estar allí y, como poco, cruzar la meta corriendo. "Haré la entrada o lo que decidamos" , explica desde Pravia José Luis Sierra, que tuvo que dejar de correr pero nunca de hacer deporte: "Camino todos los días diez o doce kilómetros y los fines de semana desde hace nueve años voy con el Grupo de Montaña Monteagudo y siempre me he sentido bien", explica este ilustre vecino de Pravia.

Para comprobar que se trata de una persona optimista, alegre y en forma solo hay que hablar con él durante un rato y enseguida queda claro que es de esas personas dispuestas a todo y que para él correr, más que un esfuerzo, ha sido siempre un disfrute tras una vida en la que le ha tocado hacer cosas mucho más duras: "Trabajé muchos años en una tejera, hacíamos 16.000 ladrillos todos los días, nevando, lloviendo, con el agua congelada en invierno; de ahí salíamos duros como berros", señala. Sierra nació en Cadavedo (Valdés), se fue a vivir a los 15 años a Soto del Barco y desde hace más de 30 está radicado en Pravia, donde ha sido muchos años el conserje del polideportivo de la localidad. Lo de correr fue algo más que una afición para Sierra, que explica que en sus mejores tiempos era capaz de correr 30 kilómetros a una media de 4 minutos cada uno y de hacerlo "sin playeros ni nada": "En la primera Oviedo-Gijón que corrí me pilló un coche y acabé llegando el tercero", relata sobre una de sus miles de anécdotas en las carreras populares que disputó. El veterano deportista defiende que correr es algo que hace sentir mejor al que lo practica y como argumento se pone a sí mismo: "Tuve que llevar durante quince años una faja para trabajar y a los 41 años, cuando me puse a correr, me quité la faja y ya no la tuve que volver a usar". Sierra ha sido uno de los grandes animadores del atletismo en Pravia, alguien siempre dispuesto a participar en las pruebas y que alentaba a todos sus vecinos a correr, a probar con esta práctica saludable y que te mantiene en forma: "A cualquiera que le preguntes te dirá que soy una persona que está siempre de buen humor, considero que eso también te da salud", añade. La carrera que más disfrutó en los años en que estuvo más en forma fue la Oviedo-Gijón, aunque por esa época solía acabar siempre entre los primeros de las carreras populares en las que participaba. Luego, más tarde, cuando comenzó a trabajar en el polideportivo solía retar a los chavales: "Les decía, a que te gano corriendo y era una manera de motivarlos". Todos los que picaron y cayeron en su red podrán agradecérselo el lunes con un enorme aplauso al cruzar la meta en Pravia.