Pablo Ortiz, nuevo fichaje del Avilés: "Mi fútbol se adapta muy bien al estilo de aquí"

Pablo Ortiz ya habla como jugador del Avilés. El delantero andaluz, que recaló en la entidad blanquiazul durante el último día de mercado, tuvo hoy su presentación con los colores avilesinos, aunque ya lleva desde el 1 de febrero entrenándose a las órdenes de Emilio Cañedo.

Su llegada a Avilés. "Estoy encantado de estar aquí. La ciudad es muy acogedora y su gente muy noble y buena. Cuando salió esta oportunidad ni lo dude, ya se lo dije a mi agencia de representación y a Astu. Voy a darlo todo".

Salir de Sevilla. "Es lo que te hace crecer, salir de casa y coger experiencia en el mundo. Personalmente creo que me va a venir muy bien".

La adaptación. "No creo que vaya a tener muchos problemas para adaptarme a la ciudad. La gente del vestuario me ha acogido super bien, me han apoyado mucho. Quiero devolver esa confianza"

Su estilo de fútbol. "Dicen que hay futbolistas de Madrid para arriba y para abajo. Yo creo que me adaptó muy bien al fútbol de aquí por mis cualidades".

Listo para el domingo. "El entrenador será el que tome la decisión. Yo lo estoy dando todo en los entrenamientos desde que llegue".

Qué le pide Cañedo. "No hemos hablado de eso todavía. Yo lo voy a dejar todo para ganarme su confianza y hacer lo que me pida".

Objetivo de goles. "No quiero ponerme objetivos personales. Lo que quiero es aportar mi granito de arena para logran los objetivos que tiene el club".

La exigencia de ganar. "Al final desde que empiezas te acostumbras a estos retos. Me adapto a lo que necesite el equipo, si el club quiere ganar pues hay que ganar siempre. La afición lo va a querer siempre, y hay que tenerla contenta".