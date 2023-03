1-0: El líder empequeñece al Marino: el equipo luanquín, que enseguida se vio por detrás, cayó derrotado por el Arenteiro

El Marino de Luanco no pudo dar la sorpresa en Espiñedo ante un líder Arenteiro que no dio opción alguna a los asturianos. El cuadro gallego se adelantó a los 16 minutos con un desafortunado gol de Álex Fernández tras rebotar en Miguel Prado y salir desviado. Tras el tanto, la ventaja local incluso pudo ser mayor ante un flojo Marino que ni siquiera estuvo cerca de empatar a pesar del apretado resultado. Segunda derrota consecutiva y tercera jornada sin ganar para los pupilos de Manel Menéndez, que se alejan ya a cinco puntos del play-off de ascenso.

El Marino de Luanco comenzó el partido muy bien plantado atrás, defendiéndose con orden y cediendo el dominio al conjunto gallego. Pero la primera gran ocasión del partido iba a suponer un duro mazazo para los asturianos. Corría el minuto 16 de partido cuando una desafortunada jugada terminaría suponiendo el 1-0 para el Arenteiro. Fue en un remate de Álex Fernández, al que le quedó un balón en el área, disparó, su golpeo tocó en Miguel Prado y sorprendió al guardameta Buru colándose por encima con una involuntaria vaselina, en el que era el primer disparo a portería.

Lejos de venirse abajo, el Marino puso una marcha más tras encajar y a los 20 minutos de juego a punto estuvo de empatar el partido Jairo Cárcaba, que no acertó con la dirección a portería mandando sorprendentemente fuera un remate al segundo palo tras un centro desde la derecha de Óscar Fernández. Fue tan solo un espejismo de reacción de los visitantes, pues el Arenteiro pudo ampliar su ventaja en hasta dos ocasiones antes del descanso. Primero, en el minuto 34 a la salida de un córner. En una segunda jugada de esa acción, el balón quedaba muerto en el área y Ger, con todo a favor, la mandó por encima de la portería. Y posteriormente, en el 40, Álex Fernández lo volvió a intentar con un nuevo remate que se marchó fuera, dejando el marcador en 1-0 al tiempo de descanso.

Tras el paso por vestuarios, el guion del partido apenas varió, el líder siguió dominando y a punto estuvo Markitos de ampliar la ventaja local tras cazar un balón en el área. No logró darle dirección a portería el atacante del cuadro gallego. No parecía reaccionar el Marino tras la charla de Manel Menéndez al descanso. Pasada la hora de partido, el cuadro dirigido por Javi Rey seguía intentándolo, esta vez a la salida de un saque de esquina que no terminó en gol por muy poco. Tampoco lo hizo una oportunidad de Escobar que terminó atrapando el guardameta Buru.

Fue a partir del minuto 75 cuando Manel Menéndez quiso revolucionar el encuentro con un triple cambio para dar oxígeno al equipo asturiano. El técnico dio entrada a Adolfo, Luis Nuño e Iván, sustituyendo a Miguel Prado, Pinín y Óscar. Pero no pareció tener efecto en sus jugadores, pues el Arenteiro, por medio del recién entrado Manin, tuvo el 2-0 en un disparo que se marchó por encima del larguero. Por parte asturiana, en uno de los pocos acercamientos a las inmediaciones del portero Diego, Vanderson probó fortuna sin éxito antes de ser sustituido junto a Cárcaba a la desesperada por Guille Cueto y Diego Díaz para buscar, sin éxito a la postre, el tanto del empate en el añadido.