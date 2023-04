Pumarín espera la redención: El Alimerka Oviedo Baloncesto recibe hoy (18.30 horas) al Almansa en un partido clave

El Alimerka Oviedo se ha acercado en varias ocasiones esta temporada a un punto en el que podía tener algo de tranquilidad con respecto a la permanencia en la LEB Oro, pero nunca lo ha llegado a alcanzar. La última vez que eso sucedió fue en el anterior partido en casa, en la derrota (69-78) ante el Melilla, que les supuso pasar de tener tres partidos de ventaja con respecto al descenso a estar a una sola y con el basket-average desfavorable con los tres últimos. Luego llegó la derrota (89-72) en la cancha del Valladolid, más esperada, y en la que el equipo al menos tuvo algunos minutos de bueno juego a los que agarrarse.

Pero esas dos derrotas seguidas hacen que hoy (18.30) el partido en el polideportivo de Pumarín ante el Almansa tenga una importancia máxima. En primer lugar porque, en caso de perder, caerán seguro a puestos de descenso, ya que el Albacete y el Iraurgi se enfrentan entre sí y el que gane les superaría en la clasificación. El Melilla, por su parte, visita la cancha del líder, el Morabanc Andorra, claro favorito para ese duelo.

Y es que, además, el OCB necesita ganar porque el rival al que se mide es de los pocos a los que todavía se puede incluir en esta lucha por la permanencia, ya que tiene solo una victoria más que los de Guillermo Arenas y, si se produce el triunfo local, le superarían en la clasificación después de haberle ganado los dos partidos y por lo tanto el basket-average. Otra oportunidad de coger oxígeno que el equipo asturiano no debe desaprovechar si quiere evitar que el enfermo ingrese en la unidad de cuidados intensivos a falta de seis jornadas por jugarse.

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador ovetense del Alimerka Oviedo reconoció que estas últimas derrotas "afectan a los jugadores": "No seríamos humanos si no nos afectara y si está afectado es que lo sienten", añadía el técnico, que también reconoce que "aparte de ser conscientes tenemos que trasladarlo al partido y ser lo más competitivos posible para tener opciones de sacarlo". En cuanto al partido de Valladolid, asegura que ese día "mejoraron con respecto al último partido en casa", pero Arenas también reconoce que "volvió la irregularidad": "Tenemos que sacar las cosas positivas e ir buscando ese camino, encontramos dos cuartos buenos en Valladolid y hay que pelear por encontrarlos todo el partido contra el Almansa; esa es la batalla en la que estamos", añade. Guillermo Arenas también les ha tratado de inculcar que no hay tiempo para lamentarse: "No tenemos tiempo de pensar en las derrotas, en ser pesimistas, quedan siete finales, va a haber derrotas, tenemos que asumirlo y afrontar cada partido con la mayor positividad y energía".