Roberto González fue diagnosticado en 2019 de un cáncer gástrico, está en pleno proceso de quimioterapia y habla con una naturalidad vital que asombra: "Cuando te dicen que tienes una enfermedad así es un palo duro. Hay que aceptarlo y normalizarlo. El cáncer va a estar ahí, vas a vivir con ello. Estás enfermo, pero la vida sigue. No puedes bajarte y parar. Si lo haces, mal asunto. Por eso empecé ese ensayo clínico, que me ayudó a tener otra puerta a la vida. Empecé a andar en bici y un día hice una apuesta de esas de ‘sujétame el cubata’: fui pedaleando hasta Covadonga. Ahí surgió mi lucha". La lucha de este ovetense, vecino de Grado, es mayúscula. Tiene incluso nombre: "El Camino de Rober contra el cáncer", una iniciativa solidaria que fue presentada ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, abarrotado para escuchar a González, con el ciclista Marcos Prieto llevando la batuta.

El reto consiste en un desafío que asumirá el ultrafondista Nicolás de las Heras, amigo del ovetense y farmacéutico en Grado. De la Heras correrá los 320 kilómetros del Camino Primitivo, entre Oviedo y Santiago de Compostela, pero con una misión: hacerlo en un máximo de sesenta horas. Cualquier persona puede apuntarse a correr alguna de las etapas del reto registrándose en la página web www.elcaminoderober.org, donde también se pueden hacer donaciones o comprar la camiseta oficial. Todo lo recaudado irá destinado para la investigación del cáncer, a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), una institución en la que ya ayuda González y que gracias a su implicación ha conseguido muchos fondos e incluso dos becas. La tercera está ya en marcha y la cuarta se pagará con lo obtenido con esta iniciativa. De momento, el trabajo de este ovetense ya ha recaudado 40.000 euros. González, agradecido a De las Heras, dedicó a los presentes un consejo vital: "Ahora veo las cosas desde otro prisma. ¿De qué sirve estar todo el día quejándose y discutiendo por cosas sin importancia? Tenemos que vivir como los niños, que no tienen preocupaciones y solo quieren ser felices. Nos hicimos adultos y nos cargaron con muchas angustias: vivamos de una manera sencilla, cómoda y abracémosla", concluyo González, que recibió una sonora ovación. Antes de su intervención tomaron la palabra muchos implicados en esta iniciativa. El principal, Nicolás de las Heras, el encargado de completar el reto, "el más difícil de su vida". De las Heras se deshizo en elogios hacia González. "Rober me da muchas veces las gracias, pero soy yo quien se las tiene que dar, porque descubrí que podía aportar a la sociedad. El reto me fascina y me atrapa", concluyó el atleta, destacando el valor para la región del Camino Primitivo, "un pulmón para Asturias".

Paula Jiménez, la oncóloga de González, habló emocionada de su paciente: "Ha conseguido humanizar una enfermedad de la que hablamos con desprecio, como si fuese una guerra, lo ha hecho algo humano, ayudando a otros. A Rober le debo todo: en mi consulta me demuestra lo gran persona que es. Y detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer. Gracias", finalizó, mirando a Pilar López, esposa de González, sentada en primera fila y muy emocionada.

En el acto también tomaron la palabra los alcaldes de algunos municipios por los que pasa el Camino Primitivo. Todos respaldaron el reto, que empieza el 12 de mayo en Oviedo y acaba el 14 en Santiago de Compostela. También intervino Aida Nuño, directora general de Deporte del Principado: "Rober, eres un ejemplo de fuerza y compromiso. Nico, te va a tocar la parte más bonita, y por supuesto la más sacrificada, solamente por su parte deportiva tiene nuestra admiración".

Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, dijo que Nicolás de las Heras y Roberto González "son dos ejemplos a seguir y una fuente de inspiración". "La ciencia es el único camino y vuestra capacidad está fuera de toda duda. Tenéis todo nuestro apoyo", abundó.

María Isabel Méndez, alcaldesa de Las Regueras, se dirigió a González y le dijo que "admiramos su capacidad para la lucha y para seguir adelante y tener la fuerza suficiente a pesar de esta dura enfermedad, estamos aquí para apoyarte".

También intervino José Luis Trabanco, alcalde de Grado, que dio una nota de humor. "A algunos nos cansa ir de Oviedo a Santiago en coche... ¡Imaginaros corriendo! Debemos apoyar todos esta iniciativa, porque el Camino genera además actividad económica".

Sergio Hidalgo, alcalde de Salas, incidió en la importancia de "cuidar y promocionar el Camino de Santiago, algo que estamos haciendo bien. Roberto y Nicolás: seréis bien recibidos", concluyó.

Su homólogo en Tineo, José Ramón Feito, dijo por su parte que "será una experiencia única y le daremos toda la promoción posible: tenéis todo el apoyo de nuestro municipio". El otro ponente fue Manuel López, presidente de la Asociación de Empresarios del Camino Primitivo: "Nos sentimos orgullosos de poder participar en este reto. Nico es un ejemplo para todos y le agradecemos su implicación".