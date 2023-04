"Ha sido el peor partido en casa e incluso fuera"

Emilio Cañedo reconoció que el de ayer no fue ni su mejor día ni el de sus jugadores, que todo salió mal y que, en definitiva, fue "el peor partido en casa e incluso fuera". El técnico ovetense añadió que el contrario les superó "tácticamente, mentalmente e individualmente".

Para el entrenador no fue un problema de falta de mentalización porque, dijo, "somos conscientes de lo que tenemos en juego". En cuanto al partido, para Cañedo fue malo en todos los aspectos: "No hemos estado cómodos desde el minuto 1, es un tema nuestro que tenemos que solucionar; tácticamente no hemos estado bien, no hemos planteado bien el partido nosotros, y luego a nivel de toma de decisiones individualmente tampoco podemos salvar hoy (por ayer) a ningún futbolista"

El único remedio que encuentra Cañedo ahora es "trabajar de cara al Langreo" y dejar atrás un partido en el que no tuvieron "claridad de ideas": "Los principales culpables somos nosotros, a nivel técnico", señaló. El técnico, además, no recriminó falta de actitud a sus jugadores: "No es un problema de actitud, a este equipo no se le puede recriminar nada en cuanto a actitud". Eso sí, reconoció que han de tener en cuenta lo que les rodea: "La ilusión que se está generando en la ciudad y en el club nos debe responsabilizar".