Iván Ramiro Sosa llegó ayer a Oviedo al frente del equipo Movistar. Como les indició su director deportivo, Chente García Acosta, fueron los corredores a rodar los últimos kilómetros de la etapa de hoy con subida al Tenebreo. El colombiano, junto a su compañero Antonio Pedrero, siguió recorriendo más kilómetros para afinar las piernas tras el viaje. A su llegada al hotel le esperaba el masajista asturiano Tato Bernardino y el mecánico ovetense Senén Pintado, que también forman parte del Movistar.

Tras subirse al autobús del equipo para cambiarse de ropa, Sosa manifestó que "creo que la Vuelta se va a decidir en la etapa reina en la subida al Acebo, como cuando gané el año pasado esa etapa. Pero habrá que estar atento a esta primera con llegada a Pola de Lena porque siempre hay buenos e importantes ataques en la subida a Carabanzo. El año pasado en la etapa inicial acabé quinto en la meta. No te puedes despistar porque la carrera se puede decidir en cualquier momento".

Lo mejor que le pasa al "escarabajo" es que tiene claro que "vengo a buscar otro triunfo en la carrera. Con esa idea llego y espero no fallar. En la Volta a Cataluña no sé qué me pasó que no rendí como esperaba, pero ahora estoy más fino. ¿Rivales? Veo fuerte a Lorenzo Fortunato y ya lo demostró el año pasado quedando segundo en la etapa reina y en la general. En el ciclismo moderno ya vemos cómo se va de fuerte y cualquiera puede sorprender".

Iván Sosa tiene 25 años y ya tiene un buen palmarés de triunfos como victorias generales en las Vueltas a Burgos 2019 y 2018 y Tours de Provence 2021, Langkwi 2022 y Adriático 2018.

Su máximo rival a primera vista es Lorenzo Fortunato (Eolo Kometa) y como tal el italiano afronta su tercera Vueltina. "Llego muy motivado y en buen estado de forma. Si el año pasado hice segundo, ahora quiero ganar. En el Tour de los Alpes me vi fuerte subiendo y ahora estoy más fino", afirma el ciclista de Bolonia. El escalador italiano tiene claro sobre sus rivales que "el Movistar como equipo es el más fuerte y tiene un líder que buscará repetir triunfo en Asturias. Pero también en la carrera francesa me gustaron como bloque los equipos Euskaltel y también el Kern Pharma. Creo que aquí haré una buena preparación para el Giro de Italia".

Fortunato descubre que "no estaba programado correr aquí después del Tour de los Alpes, pero pedí correr la Vueltina. Me gusta esta carrera por su recorrido montañoso, por el ambiente de los aficionados y por los paisajes. Así que vine con la intención de ganarla, a ver si la consigo".