David Fernández mira a los Juegos Paralímpicos

El día 8 de julio empezó en París la nueva edición del mundial paralímpico de atletismo en la que David Fernández, lanzador de peso de Tineo, representará a España por tercera vez en una cita mundialista. "Cuando te ves en una lista ilusiona mucho. Es algo muy bonito", asegura Fernández. El atleta asturiano inicia su andadura en la competición mañana, con un ojo puesto en la competición en disputa y el otro visualizando la posibilidad de poder acceder a los Juegos Paralímpicos. "Ya he conseguido muchas cosas, pero los Juegos son el mayor evento deportivo", puntualiza. No será su última oportunidad de participar en unos Juegos ya que, como el atleta explica, "es una modalidad longeva. La gente se termina retirando por desgaste, pero yo empecé tarde, así que creo que todavía me queda".

Volviendo al Mundial, mañana disputará la calificación para intentar acceder a la final de pasado: "entrar en esa final es el primer objetivo. A partir de ahí, buscar quedar entre los ocho primeros", cuenta Fernández. En el último mundial cosechó un 9º puesto y la intención del atleta y de su entrenador, el laureado Manolo Martínez, es mejorar ese registro. El tinetense y su equipo asumen que "no estamos para competir por medallas porque hay cuatro atletas que están un peldaño por encima". Son unos objetivos que, para cómo ha sido la temporada, son muy buenos y ambiciosos. Fernández admite que "este no fue un año fácil por problemas en el codo y calcificaciones en los tendones, se me hizo muy duro hasta que lo asumí". El atleta explica que "los dolores te sacan de la rutina y cuesta mantener el ritmo y la concentración". No obstante, como ocurre siempre en el deporte, frente a situaciones difíciles hay que sacar las soluciones del atleta, las que afectan, especialmente, a la mentalidad del deportista. "En cuanto asumí el dolor y cambié el chip frente a la situación, empecé a registrar cada vez mejores marcas", cuenta Fernández. "De hecho, entré en la lista para el mundial como el mejor deportista masculino de la federación", añade. Esto demuestra que, como cuenta el propio mundialista, "el deporte tiene sus recompensas". Si alguien tiene capacidad de superación y de afrontar una situación complicada, ese es Fernández. "Después de haber estado 40 días en coma en el hospital, estoy aquí para disputar mi tercer Mundial", apunta en referencia al accidente que casi le cuesta la vida y a consecuencia del cual le fue amputada la pierna izquierda a la altura de la rodilla.