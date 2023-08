El XXIX Torneo de golf LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja Banco se jugará la próxima semana en el campo municipal de La Llorea, en Gijón, desde el martes 8 al viernes 11 de agosto, en modalidad parejas Greensome Stableford Hándicap, en la que salen ambos jugadores golpeando la bola, eligen una y siguen jugando la elegida a golpes alternos hasta finalizar el hoyo. Podrán tomar parte en el torneo todos los jugadores aficionados con licencia en vigor emitida por la Federación Española de Golf y que no mantengan tarjetas de juego sin retirar de anteriores competiciones.

Se establecen dos categorías, en función del hándicap de juego del equipo: una primera con hándicap de juego de la pareja hasta 17 y una segunda con hándicap de juego de la pareja desde 18. El hándicap de juego estará limitado a 30 para ambos sexos y lo será antes de su conversión a la modalidad de juego.

Las barras de salida serán las blancas para los jugadores masculinos y rojas para jugadoras femeninas. Cada pareja jugará un solo día.

Se jugará con las reglas de la RFEG y las reglas locales del campo. Las inscripciones se realizarán mediante llamada telefónica al 985 18 10 30 (oficina de gestión del campo), enviando un correo electrónico a golf@gijon.es y a través de la aplicación Clapphouse.

Para que una inscripción sea válida deberá de incluir correctamente escrito el nombre y los dos apellidos, así como el número completo de licencia del jugador y una dirección de correo electrónico personal y funcional, en la que recibirá la tarjeta de juego para efectuar el proceso telemático de los resultados a través de la tarjeta virtual "Golfdirecto", aplicación que se podrá descargar desde la "Playstore" del teléfono móvil. La inserción de resultados de cada pareja de juego en la aplicación "Golfdirecto" debe realizarla un solo jugador y siempre con el mismo dispositivo telefónico.

Todas aquellas inscripciones que no reúnan dichos requisitos se considerarán no válidas, así como las de todos aquellos que dupliquen su inscripción, bien inscribiéndose en más de un día o bien con diferente compañero.

Los horarios de salida se establecen por orden de hándicap de juego de la pareja, saliendo el primer día, martes, los hándicaps más bajos a primera hora. El segundo día, miércoles, serán los más altos, el jueves los más bajos y el viernes los más altos. Las inscripciones se cierran a las 10.00 horas de la víspera de cada día de juego.

Hoyos en uno. Se permite colocar la bola de juego en una zona de hierba segada a ras (altura de la calle, o inferior), puede ser levantada sin penalidad y limpiada. Antes de levantar la bola el jugador debe marcar su posición, todo ello según procedimiento recogido en las reglas locales. Está permitido el uso de aparatos de medición. No se permite el uso de elementos de transporte por parte de los jugadores, como buggys o motos, salvo expresa autorización del Comité de Competición. Se permite el entrenamiento en el campo durante los días 8, 9 y 10 de agosto fuera del horario del torneo. Los premios del torneo no son acumulables, excepto los singulares correspondientes a los "hoyos en uno" y los de los ganadores de cada una de las cuatro jornadas, que lo serán con cualquier otro. Los premios se proclamarán de acuerdo al siguiente orden: primera pareja campeona absoluta del torneo; primera pareja scratch; primeras parejas de primera y segunda categoría; segundas parejas de primera y segunda categoría; primera pareja sénior; terceras parejas de primera y segunda categoría; primera pareja súper senior masculino (ambos jugadores de 70 o más años y no mixta) y master senior femenino (ambas jugadoras de 60 o más años no mixtas); y primera pareja sub-21. También tendrá premio la mejor pareja de cada día.

La clasificación de 2022 en las diferentes categorías fue:

Mejor pareja absoluta del torneo: Claudio Álvarez y Miguel Fontela, 45 puntos.

Primera categoría: 1.º Javier Neira y Elena Arias, 43 puntos. 2.º José Alberto Fernández y Anuska Fernández, 43 puntos. 3.º Javier Helguero y Jorge Helguero, 41 puntos.

Segunda categoría: 1.º Enol Paulino Tiesta y Pelayo Tiesta, 42 puntos. 2.º Antonio Calvo y Guillermo Calvo, 41 puntos. 3.º Juan Pastor y Alejandro Álvarez, 41 puntos.

Primeros scratch: Claudio Alperi y Cristina Riu, 39 puntos.

Categoría sénior: 1.º Francisco Javier González y José Ángel Pérez, 42 puntos. 2.º Miguel García y Florinda Pérez, 41 puntos.

Campeones sub-21: Hans Sarmiento y Julia Izquierdo, 38 puntos.

Durante el torneo las mejores parejas de cada día juego fueron las siguientes. En la primera jornada: José Alberto Fernández y Anuska Fernández. Segunda jornada: Javier Neira y Elena Arias. Tercera jornada: Enol Paulino Tiesta y Pelayo Tiesta. Cuarta jornada: Claudio Álvarez y Miguel Fontela.

Uno de los grandes atractivos del XXIX torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA son los premios seductores y especiales para los que consigan hacer "hoyo en uno" patrocinados por Nissan Cyasa MG y Motorbox Gijón. Los primeros clasificados del torneo recibirán premios patrocinados por Unicaja Banco, Carl’s Jr., Masymas Supermercados, Coral Golf, Fuensanta, Milar, Las Caldas Villa Termal, Martín Muebles, Embutidos Vallina, Restaurante Los Nogales, Editorial Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias.