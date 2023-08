El campo municipal gijonés de La Llorea acoge la XXIX edición del Torneo de golf LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja Banco, desde mañana martes al viernes, en cuatro intensos días de competición y con participación estimada próxima a los seiscientos jugadores.

Los responsables de La Llorea tienen todo preparado para recibir a los jugadores que llenarán las instalaciones durante los cuatro días de competición. El equipo de control está reforzado para atender presencialmente, así como las llamadas de los equipos que se quieren inscribir, y por ello el Comité de Competición recomienda no dejarlo para el último momento sabiendo que el cierre de Inscripciones, para cada uno de los cuatro días de juego, será siempre el día anterior a las 10:00 horas.

El orden de salida por hándicap quedó establecido para el martes los hándicaps más bajos a primera hora; el segundo día, miércoles, serán los más altos; el jueves los más bajos y el viernes los más altos. Las parejas participantes recibirán la tarjeta virtual de juego para efectuar la anotación de los resultados en "golfdirecto". La inserción de resultados de cada pareja de juego debe realizarla un solo jugador y siempre con el mismo dispositivo telefónico.

Para facilitar el juego y no crear atascos en el recorrido, el Comité de Competición ha establecido una Política de Ritmo de Juego y un Código de Conducta, de acuerdo con la Real Federación Española de Golf, que ha sido publicada en unión del reglamento del torneo y que se puede consultar en las instalaciones de La Llorea y en la web del Golf Municipal de Gijón. Es fundamental que todos los jugadores la consulten para evitar penalizaciones, quedando establecido un horario de juego por cada hoyo del campo. También el Comité de Competición solicita la colaboración de los jugadores, que cuiden el campo en su recorrido y cumplan con las normas de reposición de "chuletas" y arreglo de "piques". Ese pequeño esfuerzo individual cumple con el Código de Conducta y es esencial para que todos los jugadores tengan el campo en las mismas condiciones.

El equipo de mantenimiento tiene el terreno de juego en perfectas condiciones. Hoy realizará a lo largo de la jornada una siega general, que se repetirá el próximo miércoles, además de las atenciones diarias de los "greenes" para que los jugadores no encuentren diferencias de un día a otro con las mimas salidas y banderas durante los cuatro días de juego.

Mañana, primera lista

Mañana se publicará la primera lista de participantes con sus horarios y se conocerán muchos de los favoritos, que prefieren el primer día de juego para su participación y optar a los premios especiales "hoyo en uno". Se trata de un coche MG ZS 1.5 Luxury, de Cyasa y una moto Agility S 125 ABS con iluminación Full Led, de Motorbox Gijón, para sortear entre los jugadores que consigan la hazaña de hacer un "hoyo en uno" en los hoyos 16 y 8 del campo respectivamente.

Muchos jugadores han pasado estos días previos por las instalaciones del campo gijonés, para ver cómo se encuentra y entrenar o simplemente para inscribirse en el torneo emblemático del verano asturiano.

Los premios se proclamarán de acuerdo al siguiente orden: primera pareja campeona absoluta del torneo, primera pareja cratch, primeras parejas de Primera y Segunda categoría, segundas parejas de Primera y Segunda categoría, primera pareja senior, terceras parejas de Primera y Segunda categoría, primera pareja súper senior masculina (ambos jugadores de 70 o más años y no mixta) y master senior femenino (ambas jugadoras de 60 o más años no mixtas) y primera pareja sub-21. También tendrá premio el mejor equipo de cada día de competición. Estos premios no son acumulables, excepto los "hoyos en uno" y los ganadores de cada una de las cuatro jornadas, que lo serán con cualquier otro.

El XXIX Torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja Banco, está patrocinado por Unicaja Banco, Cyasa MG, Carl’s Jr., Masymas Supermercados, Motorbox Gijón, Coral Golf, Fuensanta, Milar, Las Caldas Villa Termal, Martín Muebles, Embutidos Vallina, Restaurante Los Nogales, Editorial Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Gijón y Gobierno del Principado de Asturias.