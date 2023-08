La segunda jornada del XIX Torneo de La Nueva España, Trofeo Unicaja Banco, se desarrolló con calor y un suave viento que lo mitigó hasta las seis de la tarde, que empezó a cambiar el tiempo con la llegada de fuerte viento y nubes amenazadoras de lluvia que no hizo acto de presencia y solo duró poco más de media hora. Las condiciones no alteraron el buen juego en un torneo que calienta motores y que ayer dejó grandes momentos de golf.

Especialmente bueno fue el resultado conseguido en segunda categoría por la pareja Alejandro Álvarez Moro y Juan Pastor Fernández, jugadores gijoneses de Castiello, que jugaron con hándicap 22 y que completaron su recorrido con 48 puntos stableford, después de una vuelta magnífica donde no tuvieron ni un solo fallo en los 18 hoyos y conseguir ser la mejor pareja del día: “Tuvimos suerte al no tener ningún tropiezo, las salidas desde el tee mias fueron largas y Juan tuvo mucha precisión con el putt", comentó Álvarez Moro al finalizar su recorrido con los avilesinos Rosana Pozo y Francisco Lorente, que no tuvieron su día a pesar de ser favoritos.

Carlos Manuel Castaño Rivero y Ángel Pedro González Castellanos firmaron otro excelente resultado con 46 puntos y un recorrido donde puntuaron en todos los hoyos y se colocaron en segunda posición. Terceros de segunda categoría se mantienen Gonzalo Martínez López y Pedro Rodríguez Valdés.

En la categoría scratch, sigue liderada con 43 puntos por Javier Neira García y Elena Arias Quirós, al no conseguir mejor resultado los participantes de ayer: Antón Viñuela y Manuel Gallego, firmaron 36 puntos. Rafael Masaveu Cardín y Luis Masaveu Roncal, 35.

En primera categoría continúan, desde la primera jornada, los clasificados en los tres primeros puestos: Jorge Medina Rodríguez y José Javier Rodríguez Medina, con 43 puntos. Antonio Lozano Fernández y Antonio Ángel Lozano Sánchez, con 42 puntos. Fernando García Arrojo Carlos Valdés García, con 41 puntos. La mejor pareja de la segunda jornada en primera categoría, fueron las sub-21 de la Barganiza: Valentina Gallart Martínez y Gabriela Gallart Noval, que completaron su recorrido con 39 puntos.

Entre los muchos participantes de otras comunidades estaban Luis Ares Montes y Óscar Moles Vilella, zaragozanos que decidieron jugar en el torneo por su popularidad. “Este fin de semana pasado jugamos el Campeonato de Verano del Balneario de Mondariz y mi compañero fue el ganador scratch del mismo. Después jugamos en el campo de A Zapateira, en Coruña. De vuelta decidimos parar en Gijón para ver el campo y entrenar el martes en La Llorea y si era factible apuntarnos", comentó Luis al finalizar su recorrido. “Estamos muy contentos con haber estado estos dos días en Gijón y jugar este torneo, al que le teníamos ganas", relataban. Como tónica general, los jugadores destacaron el gran estado del campo.

Hoy participan 142 jugadores y salen los hándicaps altos primero, siendo Omar Rodríguez González y Gonzalo Álvarez Rodríguez; José Álvarez Pérez y Juan de la Vega Fernández, los encargados de abrir la jornada a las 8.30 de la mañana.

Un día más quedaron desiertos los premios especiales de los "hoyos en uno", en el 8 y 16 de La Llorea, de un coche MG ZS 1.5 Luxury, de Cyasa y una moto Agility S 125 ABS con iluminación Full Led, cuadro digital y toma de corriente, DE Motorbox Gijón. Siguen quedando a la espera de un jugador que acierte.

La Política de Ritmo de Juego y un Código de Conducta implantada por el Comité de Competición, para facilitar el juego y no crear atascos en el recorrido, está dando resultados y los retrasos en el juego son mínimos. Por ello, se recomienda a los jugadores que consulten sus horarios de paso en las instalaciones de La Llorea o en la web del Golf Municipal de Gijón, para evitar penalizaciones. Asimismo el Comité de Competición solicita la colaboración de los jugadores, que cuiden el campo en su recorrido y cumplan con las normas de reposición de "chuletas" y arreglo de "piques".

De los participantes hoy destacan como favoritos en primera categoría: Javier Fernández Goitia y Sabino García Cordero; Íñigo Bravo Arteaga y Luis Miguel Rendueles López; Francisco Carrera Martínez y José Aurelio Peláez Menéndez; Diego Salinas de león y Ana García Menéndez; Mario Muñiz Antuña y José Antonio Coya Calvo; Francisco Javier Fernández Tuero y Juan Clemente Campo.

El XXIX Torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA, Trofeo Unicaja Banco, está patrocinado por Unicaja Banco, Cyasa MG, Carl’s Jr., Masymas Supermercados, Motorbox Gijón, Coral Golf, Fuensanta, Milar, Las Caldas Villa Termal, Martín Muebles, Embutidos Vallina, Restaurante Los Nogales, Editorial Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Gijón y Gobierno del Principado de Asturias.