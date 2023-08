Abierto hasta el último día: así se llega a la jornada final del XXIX Torneo de LA NUEVA ESPAÑA

La tercera jornada del XXIX Torneo de La Nueva España, Trofeo Unicaja Banco, se desarrolló con total normalidad para los 142 participantes que desplegaron sus habilidades golfísticas sobre en un campo en estado excepcional y que soporta perfectamente el paso de los jugadores que desfilaron por sus "tee" y "greenes" en las tres primeras jornadas de competición. Hoy serán de nuevo 132 golfistas los que comprueben su buen estado en la cuarta jornada del torneo de Asturias. Un día más el calor acompañó el juego durante todo el día, pero un suave viento lo hizo muy llevadero para los equipos que disfrutaron de una jornada perfecta.

El mejor equipo de la tercera jornada fue el integrado por Ignacio Álvarez Perrón y Marco Antonio Álvarez Lora, que jugaban con hándicap 15 y que, gracias a su regularidad, puntuaron en 17 de los 18 hoyos, para conseguir un resultado final de 41 puntos stableford. Su único fallo fue en el hoyo 5, un par 3 de fácil ejecución, pero el golf es así. A falta de la jornada de hoy, ocupan la cuarta posición de primera.

La segunda mejor marca fue para la infantil Abril Arboleya García y José Luis Arboleya Pandiella, jugadores de La Llorea, con hándicap 27, que firmaron su tarjeta con 41 puntos stableford, llegando a puntuar en todos los hoyos y no tener ningún fallo importante.

El tercer puesto del día fue para Javier Fernández Goitia y Sabino García Cordero, hándicap 6, que consiguieron 40 puntos en primera y que también puntuaron en todos los hoyos.

En los tres primeros partidos disputados ayer, formados por los hándicaps bajos del día, solo Íñigo Bravo Arteaga y Luis Miguel Rendueles López, consiguieron un resultado positivo de 39 puntos stableford en primera categoría, así como los citados en tercer puesto. El resto: Omar José Rodríguez González y Gonzalo Álvarez Rodríguez; José Álvarez Pérez y Juan de la Vega Fernández; Víctor Mata Willems y Cristina García-Lomas Drake; Enrique González González y Juan Ignacio García Fernández; no consiguieron un resultado destacado.

Hoy salen a escena los últimos 142 jugadores y los hándicaps bajos a última hora. Entre ellos destacan y se postulan como favoritos los equipos de: Carlos García Mancebo y Jaime Suárez Burgos; Eladio Díaz Vázquez y Francisco Delgado Guerra.

En primera categoría también tienen la etiqueta de favoritos: Rodolfo Sánchez Farpón y José María Casas Anaya; Rodrigo Snowden Madera y Ana González Jaimez; Rafael García Presa y Rafael García Fernández-Nespral; Antonio Mª Menéndez Fernández y José Luis Díaz Acebal. En segunda categoría destacan como favoritos: Luis Manuel Suárez Naveira y Felicitas Copete Álvarez; Javier Antuña García y Constantino Martínez Pérez; Benjamín Revilla Pichel y Fernando Camblor Villa, entre otros que no se citan y que seguro darán la sorpresa,

Entrega de premios. La ceremonia para premiar a los mejores de la XXIX edición del Torneo de golf LA NUEVA ESPAÑA, Trofeo Unicaja Banco se realizará a las 20:00 horas en las instalaciones de La Llorea. Los mismos no son acumulables, excepto los singulares correspondientes a los "hoyos en uno" y los de los ganadores de cada una de las cuatro jornadas, que lo serán con cualquier otro.

Los premios se proclamarán de acuerdo al siguiente orden: Primera pareja Campeona Absoluta del torneo. Primera pareja Scratch. Primeras parejas de Primera y Segunda categoría. Segundas parejas de Primera y Segunda categoría. Primera pareja Sénior. Terceras parejas de Primera y Segunda categoría. 1ª Pareja Super senior masculino (ambos jugadores de 70 o más años y no mixta) y Master senior femenino (ambas jugadoras de 60 o más años no mixtas). Primera pareja Sub-21.

Premios súper sénior y máster sénior. Los listados de los equipos que optan a los premios Super Senior masculino (ambos jugadores de 70 o más años y no mixta) y Master Senior femenino (ambas jugadoras de 60 o más años no mixtas), se han confeccionado por el Comité de Competición de forma manual, al no discriminar los programas de gestión el rango de edad variable.

Dichas listas estarán expuestas en las instalaciones del campo para que se puedan comprobar y reclamar, si se observase algún error por los interesados, ante el Comité de Competición, hasta las 17:00 horas. Una vez transcurrida la hora los listados quedaran validados.

La Política de Ritmo de Juego y un Código de Conducta implantada por el Comité de Competición, para facilitar el juego y no crear atascos en el recorrido, está siendo muy atendida por los participantes, Por ello, el Comité de Competición ruega que hoy los jugadores consulten sus horarios de paso y los cumplan en todo lo posible, para evitar penalizaciones y facilitar el horario de la entrega de premios.

De nuevo quedaron desiertos los premios especiales de los "hoyos en uno" de la XXIX edición del Torneo de golf LA NUEVA ESPAÑA, Trofeo Unicaja Banco, en el 8 y 16 de La Llorea, de un coche MG ZS 1.5 Luxury, de Cyasa y una moto Agility S 125 ABS con iluminación Full Led, cuadro digital y toma de corriente, DE Motorbox Gijón, que siguen quedando a la espera de un jugador que acierte con su golpe.

El XXIX Torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA, Trofeo Unicaja Banco, está patrocinado por Unicaja Banco, Cyasa MG, Carl’s Jr., Masymas Supermercados, Motorbox Gijón, Coral Golf, Fuensanta, Milar, Las Caldas Villa Termal, Martín Muebles, Embutidos Vallina, Restaurante Los Nogales, Editorial Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Gijón y Gobierno del Principado de Asturias.