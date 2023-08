La XXIX edición del Torneo LA NUEVA ESPAÑA, Trofeo Unicaja Banco, celebrado en La Llorea, contó con la participación de 544 jugadores en cuatro intensas jornadas y con la calificación de sobresaliente para el estado del campo, para los jugadores, que aumentaron su participaron; para el equipo de control de La Llorea, que estuvo al límite con las instalaciones llenas, y para el Comité de Competición, que solucionó cualquier duda o incidencia de los jugadores con el juego.

En cuanto a resultados deportivos, destacar que sesenta y cinco jugadores presentaron sus resultados hándicap igual o bajo par del campo.

Del análisis de las licencias federativas de los 544 inscritos se extraen los siguientes datos: 87 jugadores son de otras comunidades, principalmente de Madrid, y representan el 16% del total; los 457 restantes, que representan el 84%, son de todos los campos y clubes asturianos: Golf Municipal de Gijón, Campo Municipal Las Caldas, R. C. G. Castiello, R. C. G. La Barganiza, La Morgal Sports, C. G. Madera III, C. G. La Rasa de Berbes, Golf Municipal Llanes, C. G. Villaviciosa, Deva Golf, C. G. Cajastur, C. G. La Ventura, C. G. Luarca, Castropol Golf, C. G. Las Caldas, C. G. La Cuesta Llanes, C. G. Balagares, y Federación Asturiana. En cuanto a los participantes por categorías por edad, los sub-21 englobaron a jugadores benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juniors. La Llorea vio jugar a 44 de ellos. En cuanto a los mayores, mujeres de 22 a 50 años y hombres de 22 a 54, la participación se elevó a 117 jugadores.

Finalmente, en senior, desde los 50 años para mujeres y los 55 para hombres, se produjo la mayor aportación al torneo, con 383 jugadores. Por género participaron 98 mujeres y 446 hombres.

El Campo Municipal de La Llorea fue el primero de los campos públicos de España y desde su inauguración presenta anualmente unas cifras de utilización muy altas que lo sitúan a nivel nacional en el podio. Por ello, su estado goza de la fama de estar en buenas condiciones, a pesar de la máxima afluencia de jugadores. Si en ediciones anteriores el campo estaba bien o muy bien, en esta ha sido excepcional, y así lo reconocían los participantes del torneo de LA NUEVA ESPAÑA al finalizar sus recorridos.

El campo de La Llorea es el recorrido oficial del torneo desde 1997, después de los dos primeros torneos celebradas en La Barganiza y Castiello. A lo largo de las veintinueve ediciones del torneo, la participación supera ampliamente los catorce mil jugadores.

El uso de la tarjeta de juego virtual "golfdirecto" se desarrolló con total normalidad, agilizando el tiempo de gestión de resultados y la confección de clasificaciones de resultados.

La implantación por parte del Comité de Competición de la Política de Ritmo de Juego y de un Código de Conducta, por las que se detalla el tiempo de paso de los equipos en cada uno de los hoyos del recorrido, fue un éxito al cumplir la gran mayoría de partidos el tiempo máximo para jugar los 18 hoyos. Esto evitó la mayoría de los atascos típicos de jugadores en determinados tee del campo, dejando como simbólicos los pocos ocurridos.

El Comité de Competición felicitó a todos los participantes por su colaboración en el cuidado y atención del campo.

Los premios especiales de un coche MG ZS 1.5 Luxury, de Cyasa y una moto Agility S 125 ABS con iluminación Full Led, de Motorbox Gijón, para sortear entre los jugadores que consigan la hazaña de hacer un "hoyo en uno" en los hoyos 16 y 8 respectivamente de La Llorea, quedaron desiertos un año más. Tanto en el hoyo 8, como el 16, ningún jugador consiguió el golpe perfecto, dejando el desafío para una nueva edición del torneo.

El XXIX Torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA, Trofeo Unicaja Banco, está patrocinado por Unicaja Banco, Cyasa MG, Carl’s Jr., Masymas Supermercados, Motorbox Gijón, Coral Golf, Fuensanta, Milar, Las Caldas Villa Termal, Martín Muebles, Embutidos Vallina, Restaurante Los Nogales, Editorial Prensa Ibérica, el Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias.