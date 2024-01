Demetric Horton y Adrián Chapela lanzan a un Alimerka Oviedo Baloncesto que espera recuperar piezas

La llegada de Adrián Chapela ha sido todo un bálsamo para un Alimerka Oviedo Baloncesto que, de pronto, se encontró sin sus dos bases, Dan Duscak y Josep Pérez, y sin el tercer jugador que podía hacer esa función en el equipo, el portugués Francisco Amarante. El desempeño del base gallego en los tres partidos que lleva con el equipo asturiano está siendo sensacional. Tanto que parece como si llevara mucho más tiempo entrenándose con el OCB, con el que promedia 32 minutos y 10 puntos por encuentro. Si bien, su día más brillante llegó el pasado sábado, en la victoria (83-66) ante el Valladolid, anotando 14 puntos y completando una actuación sensacional.

La ausencia de bases también ha obligado a dar un paso adelante en esas labores de dirección del juego a Demetric Horton, un anotador compulsivo que demostró precisamente en el partido ante Valladolid que ha ido creciendo también a la hora de ejercer esa función de director de juego. Ante el equipo castellano dio un recital, anotando 25 puntos que complementó con 6 asistencias y 6 rebotes para acabar siendo incluido en el quinteto de la jornada de la LEB Oro, con 31 créditos de valoración. También fue en ese partido en el que quizás menos errores cometió cuando le tocó llevar las riendas del equipo.

Pero la buena imagen que viene dando el equipo en las últimas jornadas, especialmente en la victoria ante Valladolid, no pueden ocultar que el grupo necesita ir recuperando jugadores lo antes posible para no cargar tanto de minutos al resto y para tener más variantes en su juego. Josep Pérez será, si no hay nuevos contratiempos, el primero en regresar. La semana antes del partido ante el Valladolid se entrenó con el equipo, pero las sensaciones a última hora no fueron buenas y se quedó sin jugar. El domingo (18.00) en la cancha del Cáceres, es bastante probable que Pérez, que se entrenó ayer con el grupo, tenga ya algunos minutos.

La previsión es que el siguiente en regresar al equipo sea Dan Duscak, aunque le quedan aún dos o tres semanas de baja. Es posible que el regreso del esloveno se produzca ya tras el parón de la LEB Oro, que tendrá lugar tras el partido que el Oviedo juega en la cancha del Menorca el 21 de enero. El que parece que tardará algo más de tiempo en regresar es Amarante, para el que no hay marcados plazos.

El OCB espera a "los últimos en Pumarín"

El Alimerka Oviedo ha puesto en marcha su campaña de abonados para la segunda vuelta ("Los últimos en Pumarín"), en la que se incluyen los ocho partidos que se juegan en Pumarín en esa segunda vuelta y el último de la primera, ante el Alega Cantabria, que se jugará el domingo 14 de enero (18.00). Sólo hay 100 de estos abonos disponibles. Los precios de estos carnés van de los 55 euros de los más baratos a los 115 de los más caros. Los interesados pueden ir a la oficina del club, de lunes a jueves de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas (incluido el viernes 5 de enero), y los viernes de 10.30 a 13.30; en ese mismo horario por teléfono, en la web "ocbticketing.tryptonsoftware.es" y en el correo "abonos@oviedobaloncesto.com".