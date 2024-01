Pelayo Sánchez se ha llevado hoy el Trofeo d’Andratx en la Challenge de Mallorca. El corredor asturiano del Movistar Team se alzó con la victoria de la cuarta prueba de la Challenge de Mallorca disputa sobre un recorrido sinuoso de 158 kilómetros, con salida en Pollença y meta en el Port d’Andratx tras.

Pelayo Sánchez se impuso al sprint en un reducido grupo de corredores en la llegada del Port d´Andratx por delante del alemán Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling) y del ruso Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), segundo y tercero respectivamente.

Tras echar abajo la fuga de seis corredores que fue protagonista desde los primeros kilómetros de la jornada, el joven corredor español Igor Arrieta (UAE Emirates) buscó ser protagonista en solitario en los kilómetros finales y a 20 kilómetros de meta coronaba el Coll de Estellencs con 35 segundos de ventaja sobre el pelotón, ya reducido por la dureza de la carrera.

En el ascenso al Coll de sa Gramola, el último de los cinco puertos de la jornada, el belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) se unió al de cabeza y consiguió coronar por delante del español, con un grupo selecto de perseguidores entre los que se encontraba el corredor de Tellego, Pelayo Sánchez.

Tras el descenso Igor Arrieta sufría una caída al paso por una población y fue superado por los perseguidores, que también dieron caza al belga Lennert Van Eetvelt, cuando faltaban 2 kilómetros para la meta.

La victoria se la jugaron los nueve ciclistas al sprint, donde Pelayo Sánchez demostró ser el más fuerte. El asturiano sucedió en el palmarés del Trofeo Pollença-Port d´Andratx al belga Kobe Goossens, vencedor de la pasada edición, cuando Pelayo fue segundo.

Nada más cruzar la meta, Pelayo Sánchez declaraba; “No me encontraba muy bien, pero este trofeo d’Andratx parece que se me da bien, el año pasado hice segundo y este conseguí hacer primero. Esta victoria me da mucha motivación y la cosa es ir dando pequeños pasos y parece que dimos otro pasito más, así que a seguir y contento”