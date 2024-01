El Pasek Belenos muerde el polvo a última hora contra el Alcobendas

No pudo ser. El Pasek Belenos cayó en el Yago Lamela por un estrecho margen contra el Alcobendas (23-26). El Belenos empezó por delante, pero pronto respondería el Alcobendas. En un encuentro de toma y daca, el Alcobendas golpeaba más fuerte y se iba con una ventaja de 11 a 17 al descanso, demostrando el porqué de su privilegiada situación clasificatoria entre los mejores equipos de División de Honor. La presión del conjunto visitante no cejó tras el descanso, con el Belenos con dificultad para sacar el oval de su campo. Sin embargo, los avilesinos no se rendían y su empuje igualaría el partido hasta el 18 a 20 a falta de 20 minutos. La igualdad continuó y el Belenos empató a 23 restando tres minutos. En ese momento, la presión madrileña se impuso al contrataque local. Los avilesinos no pudieron volver a campo contrario, pagándolo con un nuevo golpe de castigo en contra. El Alcobendas remontaba poniéndose por delante a falta de 2 minutos, (23-25). El Pasek dispuso de balones en la 22 contraria, pero pudo más el corazón que la cabeza. Los locales no dieron con la rendija. El punto de bonus sabía a poco, pero la falta de resolución en la 22 contraria condenaba a los locales a una nueva derrota.