El Telecable Gijón paga el esfuerzo de la Intercontinental y cae en Fraga (4-2)

El Telecable Gijón pagó el esfuerzo y las celebraciones de la semana y cayó en la cancha del Fraga (4-2), el equipo revelación de la temporada que además le adelanta en la clasificación.

Las gijonesas no entrenaron en toda la semana para recuperarse del viaje a Argentina e incluso viajaron en el día. Cierto es que los puntos no tienen mayor trascendencia porque los equipos que jugarán el play off por el título parecen ya definidos: Palau i Plegamans, Vila Sana, Telecable Gijón y Fraga sacan una ventaja considerable al quinto clasificado y ese fue el motivo de que la semana se tomase de manera muy distinta que si los puntos tuvieron más valor.

El Fraga se adelantó pronto con un gol de la ex jugadora del Telecable Gijón María Sanjurjo y poco después Vinyet Flix aumentaba la ventaja para las aragonesas. Antes del descanso de nuevo María Sanjurjo superaba a Fernanda Hidalgo al transformar una falta directa tras una tarjeta azul a María Igualada, lo que dejaba el partido muy encarrilado para el Fraga. Un 3-0 que pesaba mucho y que castigó notablemente la falta de acierto de las gijonesas que dominaron en muchos instantes.

El Telecable Gijón encajó el cuarto a los pocos minutos de la reanudación, pero lejos de bajar los brazos siguieron peleando y fruto de esa lucha fueron los dos goles marcados en los últimos minutos obra de Marta Piquero y Sara Roces.

Quedaban todavía 4 minutos por disputarse y las gijonesas buscaron el tercero con ahínco pero a falta de dos el árbitro mostró tarjeta azul a Nuria Almeida. Hidalgo detuvo el lanzamiento de la falta directa pero el conjunto gijonés tuvo que jugar los minutos que faltaban en inferioridad lo que aprovechó el Fraga para controlar la bola y dejar que pasara el tiempo.