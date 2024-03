Así analiza Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo, la dura derrota ante el Lleida (73-75): "Prefiero perder así, de esta forma estamos más cerca de ganar"

El rostro de los jugadores tras el partido, el gesto de frustración de técnicos y personal del club, dicen más que las palabras de lo dolorosa que fue la derrota de ayer ante el Lleida en Pumarín para el OCB. Javi Rodríguez, pensando aún en todas las oportunidades que habían dejado escapar en el partido, compareció en rueda de prensa y reconoció que fue "una derrota dura y dolorosa" y añadió que es "el tercer partido seguido que tenemos para ganar y que en los momentos de la verdad se nos escapa". "Tenemos tres triples liberados, bandejas, cometemos pérdidas de balón y al final el bueno de ellos nos mete dos canastones y nos gana el partido", resumió el técnico.

Javi Rodríguez no escondió que es una derrota "difícil de asumir" y que ahora les toca "pasar el mal trago". En su opinión, pecaron de "inexperiencia", y también reconoció que Horton tuvo "poca clarividencia en los momentos finales" y que uno de los grandes errores que cometieron fue "dejarles entrar en el partido": "Los metemos y una vez ahí nos cuesta jugar los finales de partido", añadió. A él le toca ahora buscar soluciones para cambiar esto que está sucediendo: "Tengo que buscar alternativas".

En cuanto a la situación en la que se queda el equipo en la clasificación, aún con dos victorias de ventaja sobre el descenso, aseguró que "la realidad es la que es y tenemos afrontarla". Además, el técnico gallego tiene claro que prefiere perder así que de otras maneras: "Prefiero perder así que como perdimos ante el Tizona, que no tuvimos opciones de ganar, perdiendo así estás más cerca de ganar". Por lo tanto, tras pasar el duelo, hoy toca ya cambiar el foco y "pensar en el siguiente partido", el que jugaran el sábado (17.00 horas) en la cancha del Fuenlabrada.

Uno de los asuntos que aún quedan por resolver es la reclamación que hizo el equipo por la canasta que los colegiados concedieron a Martí en la cancha del Melilla y que la mesa no hizo subir al marcador. Una acción que no ocupa la cabeza de Javi Rodríguez, que aun así tiene claro lo que debe suceder: "Yo el partido de Melilla lo cuento como perdido, en mi opinión se debe repetir desde la canasta que no nos dieron, pero ahora solo pienso en Fuenlabrada".