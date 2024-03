"La Espartana" cae en su primer intento del Europeo: "Lo justo hubiera sido un nulo"

"Ella boxeó mejor de lo que esperaba". Miner Gutiérrez se quedó a las puertas de conquistar en Valladolid el Europeo de peso mínimo (47,8 kilogramos). "La Espartana" cayó a los puntos ante la vigente campeona, Isa "La Finita" Rivero, en un combate a diez asaltos en el que dos de los tres jueces se inclinaron por la púgil pucelana. "Creo que un nulo hubiera sido lo más justo", sentencia la gijonesa, antes de felicitar a su adversaria. "No se le puede quitar mérito, pero sabía que si no la noqueaba iba a ser difícil que me dieran la victoria en su casa", afirma.

"No pasa nada. Ahora, a pensar en la siguiente pelea", resume "La Espartana". Desde hace tiempo ha hecho del optimismo su filosofía de vida. Quiere pasar página del frustrado intento de ser campeona de Europa, pero reconoce que ha invertido las horas posteriores al combate "a ver en vídeo cómo fue la pelea. A veces, cuando estás dentro, te llevas una impresión que no es la real". Repasadas las imágenes, añade algún matiz a la sensación inicial. Se bajó del ring con la convicción de que el veredicto era injusto y lo mantiene, aunque quizá tampoco dio para apuntarse la victoria.

"La estuve buscando permanentemente, mantuve el centro del ring, pero en los últimos asaltos se me notó la bajada de peso y ella estuvo muy acertada", confiesa sobre el esfuerzo de haber logrado, "en tiempo récord", bajar a los 47,8 kilos, algo que "nunca había dado", y preparar una pelea de la que tuvo constancia "un mes y una semana, o poco más, antes". Enterrado queda ya el pique entre ambas, iniciado con la victoria, hace un año, de la gijonesa durante una velada disputada en Laviana. Entonces, "La Finita" y su entrenador protagonizaron un enfado notable por el resultado. "Esta vez ella no se dedicó a correr en el ring, lo peleó", afirma Miner.

El próximo reto pasa por volver "al peso mosca o minimosca", reconoce "La Espartana" para reanudar la lucha por ser campeona de España y de Europa. "Ahora quiero preparar una pelea en Asturias, en casa. Veremos cómo y cuándo", señala tras su recién iniciada etapa al lado de Aitor "El Diamante" Nieto, con quien empezó a colaborar para la preparación exprés del título continental. "Ya sabe todo el mundo que yo nunca me rindo", concluye la gijonesa.