"Sin Asturias, la Vuelta a España no sería la Vuelta"

José Antonio Díaz Soto (Cudillero, 1957), más conocido como Walker, apura su segunda legislatura al frente del ciclismo asturiano. Asegura que no habrá una tercera. "Esto quema, son muchos años y voy teniendo una edad en la que cada vez tengo menos paciencia", explica.

–¿Satisfecho con el legado que dejará el próximo año cuando abandone el cargo?

–Sí, contento. Hicimos muchas cosas, la Federación está mejor en todo que cuando la cogimos, y eso que pasamos dos años, por la pandemia, sin ingresos y con los mismos gastos, porque los seguros había que seguir pagándolos, pero solventamos bien la situación.

–¿Qué es de lo que está más orgulloso?

–De la mejora de las competiciones. En ciclocross ahora hay muchas más carreras, la BTT (bicicleta todo terreno) estaba a punto de desaparecer y ahora hay 8/9 carreras… en pista, donde no hay equipos y tenemos que pagar todo nosotros, es, junto con el ciclocross, donde más medallas sacamos: no nos arrepentimos de esa inversión porque nos está dando muy buenos resultados.

–En la pasada gala del Deporte asturiano se homenajeó al mítico Clas-Cajastur.

–Ganar como ganó el Cajastur dos veces la Vuelta a España para Asturias fue el no va más, todos tenemos un recuerdo buenísimo. La pena es que haya desaparecido y no se puedan aprovechar más los grandes corredores que tenemos aquí. Tras la retirada de Dani Navarro nos quedan (Iván García) Cortina, Pelayo (Sánchez), Sinuhé (Fernández) y Samuel (Fernández), y hay otros cuatro o cinco que pueden dar el salto a profesionales en cualquier momento. No es la época en la que en Asturias teníamos doce corredores en la élite.

–Pelayo Sánchez tuvo un papel muy destacado en la última Vuelta a España.

–No solo fue en la Vuelta a España; en la Vuelta a Asturias ganó su primera etapa como profesional. Para que te fiche Movistar tienes que hacer, en general, un gran año.

–¿Dónde puede estar su techo?

–Depende de lo que le dejen hacer en Movistar: si está como gregario para ayudar a los líderes o si le dejan un poco más de libertad, de eso va a depender que su techo pueda ser más alto.

–¿Cómo valora su victoria en el esprint para llevarse el Trofeo Pollença-Port d’Andratx del Challenge de Mallorca?

–Estuvo muy bien. Pelayo puede hacer cosas muy buenas. Fue un ciclista fenomenal tanto en juvenil como en amateur, y ahora destaca en profesional. Además, tiene la cabeza bien amueblada: está llamado a grandes cosas.

–Se acerca la Vuelta a Asturias. ¿Qué espera de esta edición?

–Este año hay equipos de grandísimo nivel. Poco a poco va recuperando el nivel que perdimos en las últimas ediciones por culpa de la pandemia.

–¿Y de las etapas asturianas de la Vuelta a España?

–Javier Guillén (director de la Vuelta a España) siempre apuesta por darle dos etapas a Asturias, normalmente decisivas, como en esta edición. Va a ser un gran espectáculo. La Vuelta sin Asturias no sería la Vuelta, las etapas aquí no pueden faltar.

–Hablaba del ascenso imparable del ciclocross.

–Hace años que tenemos unas diez carreras, y porque no hay fechas para más. Somos la comunidad que, en proporción, más carreras tiene de ciclocross y siempre venimos con muchas medallas de los campeonatos. Somos, como el País Vasco, una potencia en ciclocross.

–La sierense Lucía González ganó su sexto campeonato de España en enero.

–Lo de Lucía es increíble, es una corredora impresionante, la mejor de España. Los últimos cuatro los ha ganado de manera consecutiva. Tiene muchísimo mérito.

–¿Goza de buena salud el ciclismo base asturiano?

–Cada vez mejor. Estamos muy contentos. Sigue teniendo tirón entre los jóvenes, económicamente nos defendemos bien y se pueden hacer cosas.

–El campeonato de España de Escolar y Junior será en Avilés el próximo mes de julio.

–Es una grandísima noticia. Traer un campeonato así a Asturias es muy positivo para la región, y si es de ciclismo escolar, que es la base de todo, nos hace aún más ilusión. Surgió la oportunidad, y, en colaboración con el Principado, conseguimos traerlo aquí.

–¿Está satisfecho con las subvenciones que recibe la Federación por parte del Principado?

–Una Federación no puede pretender vivir de las subvenciones. El dinero es el que hay, llevo en la Federación mucho tiempo y las subvenciones fueron siempre parecidas. Yo tengo un presupuesto de 350.000 euros y la subvención que recibo es de 20.000: para cubrir el resto tengo que buscarme la vida.

–El "caso Rubiales".

–No me gusta su manera de actuar, me parece bien que ya no esté ahí. Es que fueron muchas cosas: el tema de la Supercopa, las comisiones con Piqué… Yo en el fútbol no estoy muy puesto, pero creo que había motivos para haberlo echado antes.

Suscríbete para seguir leyendo