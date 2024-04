Así analiza Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, la victoria de su equipo ante el Betis: "Ha sido un ambiente espectacular, algo maravilloso"

Lo primero que se le escuchó a Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, cuando comenzó a hacer su valoración del partido fue un "ufff". Una reacción casi espontánea que reflejaba toda la tensión que se había quedado en la pista de Pumarín tras la victoria ante el Betis, en la que de nuevo vinieron las "dudas".

El técnico gallego aseguró que estaba "contento por la victoria, por los chicos, por la afición, que es espectacular y sabe perfectamente lo que necesitamos; ha sido un ambiente espectacular durante todo el partido, ha sido maravilloso lo que vivimos hoy (por ayer)".

Para Javi Rodríguez, ante el Betis ganaron "por la defensa", que soportaron "los errores ofensivos" del final del partido. En definitiva, el entrenador valoró el partido de sus jugadores: "Hemos hecho un gran partido ante un gran equipo, muy peligroso, que venía de una buena dinámica; venimos de jugar muy bien durante los últimos nueve partidos, pero seguimos cometiendo esos pequeños errores que son los que hacen que suframos tanto; hoy (por ayer) ha sido otro ejemplo".

En cuanto a los errores en el final en los tiros libres, sentenció: "Yo no lo he visto nunca, la bola se nos hizo muy grande, o entiendo, ves cómo has perdido los últimos partidos y eso se te queda en el subconsciente; son humanos, chavales de veintipocos años".