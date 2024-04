Joel Álvarez se moja sobre la próxima pelea en UFC 300 de una de sus bestias negras: "Son dos perros"

Joel Álvarez, en una entrevista exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA, ha dado a conocer su opinión sobre la pelea del UFC 300 del peso ligero, Oliveira vs Tsarukyan. Hay que tener en cuenta que este último fue el último verdugo de El Fenómeno, el 27 de febrero de 2022.

"Va a ser una pelea durísima, son dos perros", dijo el gijonés al ser preguntado sobre uno de los enfrentamientos más esperados del año para los fans de las artes marciales mixtas. "Oliveira es un ex campeón que podría volver a abrocharse el cinturón y Tsarukyan es el pelador más duro al que me he enfrentado. Los dos van genial por el suelo y se defienden más que notablemente por arriba, por lo que será muy entretenido de ver", dijo Álvarez.

Respecto a mojarse en un resultado, El Fenómeno dudó bastante, aunque se decantó por su ex rival. "Voy a ir con Tsarukyan porque es más joven y llega con más hambre. Sin embargo, Charles (Oliveira) es de los hombres con más experiencia dentro de la compañía y quiere volver al primer escalón; puede pasar de todo", predijo.

Estas declaraciones llegan previas a la noticia de que Joel no podrá viajar a Las Vegas para enfrentar a Rebecki, tal y como estaba planeado. Todo parece indicar que el problema que el Fenómeno tiene con el visado para volar a los Estados Unidos sigue sin resolverse. El Fenómeno, que dejó el pasado julio una impresión imborrable al vencer a Marc Diakiese, podría entrar al codiciado top 15 del peso ligero, abriendo la posibilidad de enfrentarse a contendientes rankeados en el futuro.