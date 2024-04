El Telecable Gijón de hockey sobre patines se centra en la OK Liga Femenina

La competición no para y el Telecable Gijón, que apenas ha tenido tiempo para asimilar el mayor revés de los últimos meses, su no clasificación para la final a cuatro de la Liga Europea de Clubes, afronta mañana un nuevo partido de la OK Liga. Será a las 17 horas en la cancha madrileña de Las Rozas, a la que acude con la tranquilidad de saber que ya está matemáticamente clasificado para la disputa de la fase final liguera. Pero queda aún por dilucidar en qué puesto, algo que tiene importancia de cara al posterior factor cancha en cada eliminatoria.

Por el contrario, el cuadro madrileño llega a este partido con la idea de obtener algo positivo que le permita dar un paso en su objetivo de eludir el descenso, ya que su situación en la tabla es complicada, en dura pugna con el Bembibre, y las opciones se van reduciendo.

Natasha Lee tiene a su disposición a toda la plantilla, que acudirá a la cancha madrileña con el doble objetivo de quitarse la frustración de no poder defender el título continental que actualmente ostenta y el de lograr una victoria que le mantenga en segunda posición e, incluso, pendiente de algún tropiezo del líder, Palau i Plegamans, para tratar de asaltar la primera posición de la Liga regular.

Quedan cinco jornadas para acabar la fase regular de la Liga, pero tras la de esta tarde el Telecable Gijón tendrá que apartar un momento esta competición de su cabeza porque la semana que viene es la Copa de la Reina y, por tanto, otro título que tiene que defender. Las gijonesas tendrán su primer partido el jueves 18 ante el Manlleu, un rival nada fácil para empezar, pero es que si lo ganan volverían con toda probabilidad a medirse en semifinales con el Vila Sana, que las apartó de Europa. El sorteo ha deparado este posible cruce si las gijonesas ganan y las catalanas hacen lo mismo ante un Coruña que está en un gran momento.

Suscríbete para seguir leyendo