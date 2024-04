Así vieron los entrenadores de Alimerka Oviedo y Cáceres el duelo de Pumarín: Un grupo "maravilloso" y el sueño de un OCB en la ACB

El entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto vio al equipo en la versión que más le gusta, esa en la que es atrevido y duro en defensa. Una satisfacción que le llevó a mostrar su querencia por el grupo que dirige: "Somos un grupo maravilloso, que hemos sabido sobreponernos a situaciones difíciles, que las hemos superado; lo que hemos vivido en algunos partidos ha sido duro, pero el equipo siguió compitiendo y creyendo en mí y yo creyendo en ellos", dijo.

Arturo Álvarez, en Pumarín / David Cabo

En cuanto a si la permanencia está asegurada, dice que es algo que no le ocupa ni un minuto: "No aseguro nada, pienso en el siguiente partido, no en si tenemos la permanencia, es lo que hacemos siempre, pensar en el siguiente partido, no ponernos objetivos a medio plazo, nosotros vamos siempre con las mismas ganas y vamos a intentar ganar al San Pablo Burgos".

En este partido, otra cosa que le gustó a Javi Rodríguez es ver cierta evolución en los suyos: "Estoy muy contento porque hemos sido sólidos 40 minutos, cuando otros días habíamos tenido cierta inmadurez hoy (por ayer) hemos demostrado madurez en un partido que no era fácil".

Arturo Álvarez: "Ojalá podamos tener pronto en Oviedo un equipo en la ACB".

El entrenador del Cáceres Basket, el mierense Arturo Álvarez, tuvo muy buenas palabras para el equipo de Oviedo en la rueda de prensa posterior al partido: "Quiero felicitar a Oviedo por la temporada que está haciendo, está luchando hasta el final por objetivos mayores y se aleja del descenso, yo como asturiano me alegro muchísimo". También les deseó que "pronto podamos tener en Asturias un equipo de ACB". Para eso espera ver pronto al equipo de Oviedo en su nuevo emplazamiento: "Espero que ese Palacio y ese proyecto nuevo que se está creando sea una realidad pronto y podamos ir todos a ver en Oviedo un partido de ACB".