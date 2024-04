El deporte asturiano está de luto: adiós a Justo González, el mejor entrenador de voleibol de la historia de la región

Justo Gonzalez, el técnico con el que voleibol asturiano logró sus únicos títulos ligueros, falleció ayer a los 85 años en Siero. Justo González tuvo su primer contacto con el voleibol a comienzos de la década de los sesenta del pasado siglo. Fue como jugador en el Ferroviarios de Langreo, club en el que militó hasta la temporada 1968-69.

Como jugador quedó tercero en el Campeonato de España en la temporada 1965-66 y subcampeón de la Copa del Generalísimo en la 1968-69. Durante algunos años compaginó las tareas de jugador en este equipo con las de entrenador en el colegio de La Asunción y luego en el Medina, donde logró sus éxitos más importantes, destacando el doblete de Liga y Copa de la temporada 1977-78. Antes, en la 1971-72, ya había sido campeón de Liga y segundo en la Copa del Rey, en la 1973-74 fue subcampeón de Liga y en la 1975-76 conseguía otro título liguero.

Pero Justo no fue solo un entrenador adelantado a su tiempo, si no que en aquel victorioso Medina hacía de todo, lo mismo entrenaba que preparaba los viajes o hacía de padre para un grupo de veinteañeras que no siempre le ponían las cosas fáciles. Un equipo formado por Pilar de la Puente, Anany Hayn, Aida González, Rosa Pérez, Yolanda García, Montse Reyero, Mónica Zuazua, Ángeles García, María Jesús Santos, Mercedes Carreras y Covadonga Olivera.

En reuniones posteriores en las que se conmemoró aquella gesta, todas ellas reconocieron la decisiva labor que desempeñó Justo. Incluso muchos años después entrenadores internacionales de prestigio presentaban métodos de entrenamiento que las chicas del Medina aseguraban que ya los empleaban ellas a las órdenes de Justo González.

Su despedida tendrá lugar a las 16 horas de hoy martes en el tanatorio de Cabueñes.

Suscríbete para seguir leyendo