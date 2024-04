Clara Piquero, de jugar al béisbol en Gijón a anotar cuatro ensayos en la final del Europeo de rugby con España

Clara Piquero jugaba al béisbol en Gijón, pero no había competición y lo dejó. Le apetecía probar con un deporte "de contacto" y como su hermano había empezado a jugar en el Gijón Rugby se fue con él y comenzó a hacer una de las cosas que mejor se le dan y más le gustan en este deporte: placar. Ha pasado mucho de tiempo de eso, pero el cambio del bate de béisbol al balón ovalado ha terminado cambiando su vida. La gijonesa vive en Francia desde hace más de cinco años y es ala en la selección española que se acaba de proclamar campeona de Europa por undécima vez, siendo elegida en la final como la mejor del partido gracias a los cuatro ensayos que logró el quince español en su clara victoria ante Suecia (0-53).

Piquero, el placaje de España

"En mi primer año, con el equipo sub-16, el equipo era mixto, pero casi todos eran chicos y me preguntaba qué hago yo aquí, de qué voy a hablar, pero enseguida estaba súper contenta, me acogieron muy bien", explica la jugadora sobre sus inicios en el Gijón Rugby. Al año siguiente pasó al sénior, equipo femenino en el que empezó a destacar, lo que la llevó a probar en El Salvador, en Valladolid. Fue Berta García, exjugadora internacional asturiana, la que le animó a probar: "Fui a probar tres semanas, convencida de que me volvía porque estaba muy bien en Gijón, pero cuando empecé me dije ‘yo me quiero quedar’. Y me quedé".

Allí, en Valladolid, conoció a su actual pareja, que jugaba en el equipo masculino, y juntos se fueron a probar suerte a Francia. "Él consiguió un contrato profesional, ahora juega en Biarritz, donde vivimos, a mí me tocan hacer los desplazamientos. El paso a Francia es otro mundo en rugby, todo el mundo conoce el deporte, como aquí el fútbol, en el sur es una religión", explica sobre su experiencia en el país galo, donde además de jugar trabaja y estudia.

Durante todo ese tiempo se fue haciendo un hueco también en la selección española, con la que ahora buscará la clasificación para el Mundial. Al principio, todavía estando en Gijón, lo hizo con la de la modalidad de "Seven", pero ahora está centrada en el rugby a quince, ya que viviendo en Francia es complicado estar en todas las concentraciones del equipo de siete. "Debuté en 2022 con la de quince", explica esta jugadora, que ocupa la posición de ala y que ahora está en un equipo "semiprofesional".

Su posición en el campo es la de ala y aunque pueda parecer una jugadora liviana tiene clara cuál es su principal virtud: "Se me da bien placar, mis virtudes son la defensa y la velocidad, pero el placaje es mi punto fuerte, aunque no lo aparente", añade. Entre placaje y placaje, a lo que no le da tiempo es a regresar a Asturias, salvo en verano: "Estoy estudiando Educación Social, trabajo, juego... la verdad es que no paro, no voy casi nada por Asturias y mi familia aprovecha las concentraciones de la selección para poder vernos".

