La ambición del Gijón Voley: "Queremos subir el nivel"

El Cid Jovellanos Gijón Voley acabó la temporada en la cuarta posición de la Superliga 2 masculina, un puesto por el que nadie apostaba al inicio de la liga, sobre todo porque el equipo había descendido el pasado año aunque finalmente fue repescado por la renuncia de otro club. Con una plantilla en la que se mantuvo prácticamente íntegro el equipo titular pero que también se reforzó con acierto, el cambio y la mejora fueron radicales.

El entrenador de las dos temporadas es Manuel González, quien reconoce que "nadie esperaba poder acabar cuartos, por eso la valoración no puede ser más positiva. El objetivo era salvarse y no solo acabamos cuartos, sino que sumamos muchos puntos y se compitió en todos los partidos". Para el técnico, las claves fueron "que el año pasado tuvimos lesiones muy importantes, se lesionaron los dos colocadores a la vez, lo cual es muy raro, y eso afectó mucho. Aunque este año también se lesionaron dos titulares, el equipo no lo acusó y siguió ganando. También estuvo la plantilla al completo desde el inicio, no como la pasada temporada, en la que algún jugador llegó más tarde. Pero, sobre todo, jugamos mucho más unidos. Influyó mucho Santi, el colocador, que nos dio una estabilidad en el juego que no teníamos, y Michael Carrera fue mucho más efectivo que el año pasado. Todo ello junto puede explicar la diferencia entre las dos temporadas".

Manuel recuerda que "paradójicamente, tuvimos muchos cambios en la plantilla del pasado año a este, pero solo hubo uno en el sexteto titular, y también fue muy importante que conocíamos mejor la competición. La pasada temporada esperábamos un nivel más bajo del que en realidad nos encontramos; esto no nos pasó en esta, en la que solo en la primera vuelta ya hicimos los puntos suficientes para mantener la categoría".

De cara al futuro inmediato "tenemos a la mayor parte de la plantilla renovada y queremos reforzar determinadas posiciones buscando que la diferencia entre titulares y suplentes sea la menor posible, sabiendo que en esta categoría es muy complicado tener una plantilla en la que todos los jugadores puedan competir por la titularidad, pero sí queremos mejorar el nivel medio. Hay alguna cosa avanzada con algún jugador, pero cerrado nada todavía", señala el entrenador.

Desde hace tiempo se viene hablando de un posible cambio del sistema de juego, ya que se considera que hay un salto muy grande entre las diferentes categorías. En la actualidad hay un grupo de Superliga con 12 equipos, tres de Superliga 2 con otros 12 cada uno y "el salto entre estas dos categorías es muy grande", según señala Manuel González, quien opina: "aunque pueda estar tirando piedras contra mi propio tejado, soy partidario de la reducción de plazas porque así no habría los saltos tan grandes de potencial entre unas categorías y otras".

