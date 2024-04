Esta vez salió cruz: el Telecable Gijón pierde en los penaltis la final de la Copa de la Reina de hockey sobre patines

El Telecable Gijón cayó en la tanda de penaltis ante el Palau i Plegamans y no pudo reeditar el título de la Copa de la Reina tras un partido en el que conjunto catalán fue dominador pero se encontró con un gol en contra tras una falta directa transformada por Sara Roces. No fue el mejor partido de las gijonesas, que no pudieron contar con Marta Piquero pero que pelearon hasta el último segundo. En la segunda parte el Palau logró el empate, también a través de una falta directa, lo que llevó el partido a la prórroga, en la que no hubo goles. Fernanda Hidalgo volvió a convertirse en protagonista al realizar nada menos que 40 paradas durante el partido.

La tanda de penaltis no pudo comenzar mejor para el Telecable, ya que anotó los dos primeros lanzamientos por obra de Sara Lolo y Nuria Almeida mientras que Hidalgo paraba los de Aina Florenza y Anna Casarramona. Sin embargo, posteriormente Aimee Blackman y Berta Busquets lograron el empate, por lo que se acabó la tanda con empate a dos, ya que fallaron Roces, Catarina y Piquero, que solo salió a lanzar este penalti debido a sus problemas en la espalda. Busquets fue la encargada del sexto penalti y volvió a marcar; también repitió Sara Lolo, pero esta vez falló y le dio el triunfo a las catalanas en su quinta final tras haber perdido las cuatro anteriores,