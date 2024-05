Javi Rozada, ante el reto de salvar al Real Avilés el domingo en el Suárez Puerta: "Me preocupa que la gente no sea consciente de lo que nos jugamos"

"Tenemos un partido que puede ser un punto de inflexión grande para todos, tanto para el club como para la ciudad y la afición. Me preocupa que la gente no sea consciente de lo que nos jugamos y lo responsabilizados que tenemos que estar. Lo único que pido es que nos apoyen en los buenos y malos momentos. Son 90 minutos donde vamos a tener momentos buenos y otros en los que tendremos que defender, pero tienen que apoyarnos. Lo que prometo es que si vamos todos de la mano vamos a disfrutar muchísimo del equipo". Con este mensaje a la afición, Javi Rozada, entrenador del Avilés, quiere animar a los seguidores blanquiazules para que mañana a las 18.00 horas el Suárez Puerta sea una caldera que leve en volandas al equipo por la salvación. El ovetense, que reconoció que este puede ser uno de los encuentros más importantes de su carrera, confesó no sentir la presión que conlleva una cita como esta y se mostró con confianza de cara a la final que tiene por delante: "Estamos responsabilizados"

"Confío muchísimo en el Suárez Puerta, en la afición y en el equipo", confesó Rozada, que espera que la afición blanquiazul, que ha colgado el cartel de "no hay entradas", "empuje al equipo, porque lo vamos a necesitar". "Van a ver a un equipo armado, con muchas virtudes, y quiero que nos ayuden", señaló el técnico, que destacó que les ha tocado el peor rival posible, ya que su grupo "es el más fuerte". "Quiero que, cuando tengamos que defender, nos ayuden, para que den esa confianza al jugador", apuntó el ovetense, que cree ciegamente en que "el año que viene esto va a ir al fútbol profesional".

Durante esta semana, Rozada ha aprovechado para ver pequeños detalles de sus jugadores. Uno de los que podría participar mañana es Raúl Rojas, jugador que se ha perdido los últimos encuentros por lesión y que "puede aportar grandes cosas como revulsivo". Donde parece que va a haber un cambio respecto al once de la ida es en el puesto de lateral izquierdo, con la entrada de Iván Serrano. "Es un jugador con talento y recorrido. Jugamos en casa, vamos a intentar aprovechar el empuje de la gente para ir un poco más arriba e Iván en esas condiciones puede ser mejor. Hasta mañana (por hoy) no decidiremos", analizó Rozada.

Sobre Joel del Pino, comentó que "para ser canario es un jugador distinto", ya que "es vertical, llega a línea de fondo, se puede meter por dentro…". Rozada vaticina un duelo parecido al que se vivió en la ida, "donde por momentos atacaremos más, estaremos en campo contrario, y sabemos que debemos aprovechar las situaciones que nos dé el partido".

Rozada confesó que durante el entrenamiento de ayer sus jugadores practicaron las tandas de penaltis, aunque espera no tener que llegar a ese punto. "Aunque soy joven he dirigido partido de mucha responsabilidad. He estado en el Oviedo cuando solo llevaban un punto en seis partidos, he conseguido un ascenso y una permanencia con el Lealtad, he estado en el banquillo del Racing… He dirigido partidos importantes y este es uno de ellos", finalizó el ovetense, que tiene fe ciega en que mañana el Avilés seguirá siendo equipo de Segunda Federación.