El Mosconia roza el ascenso a Tercera Federación: el equipo de Grado empata a 1 con el Siero con el campo abarrotado y se queda a un punto del objetivo

La alegría no fue completa, pero a pesar de todo el Mosconia tiene muy cerca el ascenso a Tercera Federación. Los de Grado empataron a 1 con el Siero en el Marqués de la Vega de Anzo y son terceros, con seis puntos de ventaja sobre el cuarto, el Astur, que les tiene el goal-average particular ganado, cuando faltan dos partidos por disputarse. Con sumar un punto o con que el Astur deje de sumar alguno de los que quedan en juego, el Mosconia habrá ascendido. Además, si el Sporting Atlético no logra el ascenso a Segunda Federación, el Mosconia también tendrá asegurado el ascenso por la plaza que dejaría libre el Sporting C.

El equipo de Grado está completando una recta final de temporada espectacular, en la que ha enganchado a la afición, que abarrotó el Marqués de la Vega de Anzo, y espera subir con fuerza a la principal categoría que enfrenta a equipos asturianos. El conjunto moscón encadena diecisiete partidos consecutivos sin perder, ganando los siete anteriores al empate de esta tarde. El San Martín y el Sporting C ya tienen asegurado el ascenso, si bien, el tercer equipo rojiblanco aún tiene que esperar a ver qué hace el Sporting Atlético porque no puede haber dos equipos del mismo club en la misma categoría.

En el Marqués de la Vega de Anzo no cabía esta tarde ni un alfiler para ver un partido en el que el Mosconia buscaba certificar el ascenso y que lo deja un poco más cerca. Más de 1.500 personas acudieron al campo de Grado y vibraron con el gol de Berlanga en el minuto 42, lamentando el empate que logró para el Siero Pablo en el minuto 64 y que impide que sean ya hoy matemáticamente equipo de Tercera.