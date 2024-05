Rozada asegura la permanencia del Avilés y ya piensa en la temporada que viene: "Quiero montar un equipo con mi sello"

El Avilés certifica la permanencia en Segunda Federación. El conjunto blanquiazul, a las órdenes de Javi Rozada desde hace un par de semanas, ha cerrado una temporada en la que hubo momentos en los que soñaron por el ascenso y han terminado sudando contra el Manchego para poder jugar un año más por toda España. Rozada llegó a la sala de prensa del Suárez Puerta posterior al partido, eufórico y contento con el trabajo realizado por sus muchachos.

El rival. “Felicitar al Manchego por la gran temporada que han hecho. Son un equipazo. Quiero darles la enhorabuena porque nos lo han puesto muy complicado. Cuando salió el sorteo no tuvimos suerte. Venían en la mejor dinámica y quiero felicitar a mis jugadores, porque tras el partido de Orense, que todo se ve negro y te ves en Tercera, han tenido muy buena disposición a pesar de estar solo once días juntos. Que disfruten. El entrenador del Manchego lo intentó todo. Esperaron al segundo tiempo. Una vez que les metes el gol… Han hecho las cosas muy bien, dice mucho de ellos la remontada que han hecho. Quizás les pudo un poco que lo tuvieron ahí y no hicieron gol.”

La ida y la vuelta contra el Manchego. “La eliminatoria la marcó el orden. Estuvimos muy ordenados y el equipo en todo momento fue un bloque. Es difícil que en diez días los jugadores cojan mi sello”.

El estado del equipo. “Tenemos muchas carencias, pero mis chicos dieron todo lo que tenían y con eso. Está claro que cuando llevas un susto como el que se llevó el Avilés tiene que cambiar cosas. Si juegas el play-out es por algo, igual no has estado al nivel que esperabas. El fútbol es trabajo el día a día, en hacer equipos desde la pretemporada y esperemos que en la campaña que viene se hagan las cosas bien. Vendrán muchos jugadores y quiero hacer un equipo que se adapte a mí, con mucha pierna. Aunque ojo, tenemos unos cuantos”.

La celebración. “Haremos una cena. Estoy contento por el club, porque sé que dan todo lo que tiene, ya no solo de recursos económicos, si no de tiempo. Para la propiedad, mantenerse es una gran noticia. Los jugadores saben lo que hemos sufrido. Lo celebraremos dos tres-semanas y luego, a trabajar. Quiero montar un equipo que tenga mi sello”.

La eliminatoria y el futuro del Avilés. “Esta eliminatoria era de play-off de ascenso. El Manchego tenía nivel para ello. Hoy dimos un paso muy grande porque demostramos afición. Ahora hay que armar un buen equipo, aceptar el perfil de futbolistas que tenemos y competir desde la pretemporada con toda la ilusión. Es una categoría que lo mismo estás arriba que abajo y tienes que tener al jugador muy preparado mentalmente. El Avilés era un equipo débil mentalmente, pero estoy orgulloso de haberles cambiado la mentalidad, porque si no no hubiesen pasado”.

Su llegada al banquillo blanquiazul. “El primer día fue complicado el cese del entrenador. Fue el segundo de la temporada, por lo que los futbolistas se sentían responsables. El vestuario estaba triste después de lo que pasó. Se habló de que no se iba a mirar del ocho de mayo para atrás y así se hizo. No he visto un partido del Avilés este año”.

Edu Cortina y Natalio. “Lo que ha hecho Edu Cortina no tiene calificativos. Ha jugado con dos ligamentos rotos. Se ha jugado la salud por salvar al Avilés. Desde aquí darle las gracias porque me lo llevo para toda la vida. Se tiene que operar ahora y lo que ha hecho se valorará con el tiempo. Natalio apostó por venir aquí, dio la cara y estoy contento por él. Ha metido el gol que tenía que hacer”.

La próxima temporada. “Toda la gente que pueda apoyar haciéndose socia que lo haga, porque queremos vivir este ambiente en muchos más partidos. Esta ciudad puede tirar para arriba. Está mal que lo diga pero llevo tres años sin entrenar porque he esperado por el Avilés”.

