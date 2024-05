Cambio en el banquillo del Marino: Manel Menéndez vuelve al conjunto gozoniego

Cambio en el banquillo del Marino. Manel Menéndez volverá a la que fue su casa, Miramar, para hacerse cargo del conjunto gozoniego tras la no renovación de Sergio Sánchez, que no seguirá dirigiendo a los marinistas. A pesar del buen hacer del sierense, que logró una meritoria salvación en la última jornada, un problema familiar ha hecho que no pueda seguir en el club, por lo que el entrenador avilesino, que ya dirigió al equipo hace dos temporadas, será el que se haga con el cargo.

Luis Gallego, ingresado en el HUCA a la espera de ser operado de un problema de salud, no ha dejado el fútbol de lado y, durante los últimos días se ha afanado en encontrar un inquilino para el banquillo de Miramar. Finalmente ha sido Manel Menéndez, al que conoce bien, el elegido para tratar de seguir con el gran rendimiento del club en Segunda Federación.

Manel Menéndez se hizo con el banquillo del Marino hace cuatro temporadas, cuando llegó a Luanco para sustituir a Oli. El avilesino firmó, hace dos campañas, un año espectacular, llegando a rozar los puestos de play-off, lo que hizo que el Compostela se interesase en sus servicios. Finalmente, tras no triunfar en tierras gallegas, el avilesino vuelve a casa para coger al Marino