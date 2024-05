Una estrella del béisbol estadounidense: “Asturias tiene la mejor leche del mundo”

Jeremy Guthrie (Roseburg, Oregón, Estados Unidos, 1979) es uno de los exjugadores de la Major League Beisbol (MLB), la liga americana del deporte del bate, que estuvo hoy en la Universidad Laboral de Gijón instruyendo a los niños asturianos en un deporte con poca presencia en España. Campeón de la MLB en 2015, el exlanzador fue misionero en España justo antes de iniciar una extensa carrera profesional en la mejor liga del mundo que le llevó a jugar en los Cleveland Indians, Baltimore Orioles, Colorado Rockies, Kansas City Royals y Washington Nationals.

–Conoce muy bien España…

–Fui misionero aquí durante dos años, de 1998 al 2000. Me ofrecí voluntario para irme de misión y me asignaron España. Tuve que aprender español, y al principio me costó mucho adaptarme, fue un cambio difícil, muy fuerte. Pero pronto empecé a entender las costumbres y la cultura española y me enamoré de ellas, tanto que, desde que regresé a Estados Unidos hace 25 años, he tenido el sueño de vivir aquí.

–¿Conocía Asturias?

–Sí, he hecho el Camino Primitivo en uno de mis regresos a España, porque en mis dos años de misión no tuve la suerte de poder venir. Aunque me quedé cerca: estuve en Santiago de Compostela, en Castilla y León y en Vigo. Ahora ya conozco bien Oviedo y Gijón, he venido más de una vez. Diré una cosa: Asturias tiene la mejor leche del mundo, está riquísima. Cuando pienso en Asturias, pienso en la carne, la leche y la sidra.

–Tuvo una extensa carrera en la MLB. ¿Diría que llegó a ser un jugador importante?

–Yo no era una superestrella, nunca fui al All-Star, pero trabajaba duro. Gracias a Dios, nunca tuve lesiones importantes, por lo que el equipo podía depender de que yo jugase. Tenía temporadas buenas y otras que no lo eran tanto, pero siempre estaba disponible, por eso pude jugar tantos partidos. Creo que eso fue lo más importante de mi carrera.

–Fue campeón de las Series Mundiales con los Kansas City Royals. ¿Cómo lo recuerda?

–Ni siquiera soñaba con jugar una Series Mundiales, era algo demasiado grande. En mis primeros ocho años de carrera, estuve en equipos, digamos, malos, que perdían más de lo que ganaban. Cuando llegamos a esas Series Mundiales, pensé que quería disfrutar la experiencia, y fue realmente inolvidable, me marcó mucho.

–En España, ligas americanas como la NBA o la NFL gozan, a diferencia de la MLB, de un gran seguimiento. ¿Por qué aquí no acaba de interesar el béisbol?

–Creo que no se ha visto tanto, no hay tradición. Todos los deportes son buenos y te ofrecen algo si te interesas por ello. También influye que en la MLB la temporada regular es muy larga (cada equipo juega 162 partidos), no como en la NFL, que solo hay 17 partidos, e igual por eso la gente piensa: "Me voy a sentar a ver este partido de fútbol americano, que sé que el resultado es relevante". Además, el béisbol es más lento y tiene unas reglas un poco complicadas.

–¿Está haciendo el béisbol por agilizar los partidos?

–Ahora los partidos son más rápidos, duran unas dos horas y media, más o menos lo mismo que en la NBA y la NFL. El tema son las reglas: mucha gente no conoce bien el béisbol, se pone a verlo y no entiende lo que está pasando.

–Donde sí es muy popular el béisbol es en los países latinos. Usted, que jugó en la República Dominicana, lo sabe bien.

–Es curioso preguntarse por qué el béisbol es tan importante en estos países. Un deporte empieza a ser conocido en un lugar por la acción de las personas. Por alguna razón, en Latinoamérica les encanta el béisbol; hay tradición de que jueguen los niños, y eso hace que haya nuevas generaciones de aficionados. Llama la atención que se trata de zonas en las que se habla castellano y que, aun así, el béisbol apenas se siga en España, aunque ahora se está empezando a tener en cuenta aquí cada vez más.

–En las ligas americanas, los contratos de televisión no paran de subir, aunque las audiencias televisivas se mantienen o bajan ligeramente. ¿Por qué?

–Puede ser por la cantidad de medios diferentes que hay para seguir el deporte, como el streaming, por ejemplo, que está matando poco a poco a la televisión por cable. Estamos aprendiendo mucho de la nueva forma de vivir, de la Inteligencia Artificial… todo lo que tenemos es diferente y el mundo se está ajustando a estos cambios, pero aún no tenemos respuestas.

–Shoei Ohtani ha firmado un contrato de 700 millones de dólares con Los Ángeles Dodgers, el más alto de la historia del deporte. ¿Qué indica esto sobre la salud de la MLB?

–La liga ha crecido mucho durante los últimos dos o tres años, y el dinero, por lo tanto, también, por lo que los equipos se gastan más dinero en fichar buenos jugadores. La liga entera está fuerte, con cada vez más interés y seguimiento. En el caso de Ohtani, es un jugador internacional que da más seguimiento a la competición fuera de Estados Unidos.

Clínic con unos 60 niños en Gijón

Unos 60 niños disfrutaron en la tarde de ayer del clínic ofrecido por los exjugadores de la Major League Beisbol (MLB), la liga de Estados Unidos, en la Universidad Laboral de Gijón. Además de Jeremy Guthrie, estuvieron presentes los exjugadores Pedro Feliz, campeón de las Series Mundiales en 2008 que jugó 13 años en la MLB, y el nicaragüense Marvin Benard, que jugó nueve campañas en la liga en los San Francisco Giants.La actividad forma parte del programa internacional "Legends for youth", organizado en España por la Federación Catalana y en el que colabora la Federación Gallega. De esta iniciativa, además de Gijón, se benefician otras cinco ciudades españolas: Barcelona, Sant Boi, Madrid, Pamplona y Vigo. "Es una ocasión única y una buena publicidad para que la gente se anime a conocer nuestro deporte", aseguró Cristina Tuya Amenedo, presidenta de la Federación de Béisbol y Sóftbol del Principado de Asturias (FBSPA).

