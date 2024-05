Pablo Carreño tras su regreso en Roland Garros y con la mente puesta en el sueño Olímpico: "Terminé el partido sin dolores, y eso es lo más positivo"

Pablo Carreño volvió a jugar en Roland Garros un gran torneo 15 meses después de la última vez que lo hizo. Desde entonces solo un par de torneos Challenger y una racha de lesiones que parece que definitivamente está dejando atrás.

"Había que empezar en algún momento, está claro que volver en un torneo como Roland Garros tras 8 meses parado no es lo ideal. Empecé con un poco de miedo pero es normal después de la lesión. La sensación es buena porque terminé el partido sin dolores y eso es lo más positivo. Gané el primer set, lo cual no está mal e incluso no me lo esperaba", manifiesta el asturiano, que se mantiene en el torneo ya que también está inscrito en el cuadro de dobles, en el que todavía no ha debutado y en el que forma pareja con Sergio Martos. "Jugar los dobles me ayudará también a tener minutos en pista y que el cuerpo vuelva a acostumbrarse a la competición porque no es lo mismo entrenar que competir", reconoce el gijonés.

"La idea ahora es jugar el mayor número de torneos posibles para coger ritmo y perder el miedo, sumar minutos en pista, y espero sentirme cada vez mejor. Estoy a la espera de alguna invitación para jugar un Challenger. Ahora empieza la gira de hierba y me gustaría jugar el torneo de Mallorca. Seguro que jugaré Wimbledon, donde usaré el segundo de los rankings protegidos. No quiero usar uno de estos rankings en un torneo menor porque solo son 9 en total, uno ya lo usé en Roland Garros y otro será en Wimbledon". El ranking protegido es una fórmula que tiene la ATP para casos de lesiones de larga duración y que mantiene el que tenía el jugador en el momento de la lesión; en el caso de Carreño, el 18. Ahora, y tras 15 meses fuera del circuito su clasificación, es superior al 1.000. "En los Juegos Olímpicos lo utilizaré también, pero en este caso no cuenta entre esos 9".

Carreño ve la presente edición del torneo parisino "más abierta que los últimos años, en los que ganaba siempre Nadal y cuando no era Djokovic. Creo que con el paso de las rondas los jugadores como el propio Djokovic o Alcaraz irán jugando mejor. Están también Zverev, Sinner... De todas maneras, creo que al final ganará uno de los favoritos".

A más largo plazo, noviembre, está el torneo ATP 250 de Gijón "queda todavía bastante tiempo, la idea es estar al cien por cien, tener ritmo de competición y poder pelear a tope".

Suscríbete para seguir leyendo