López Nieto, el árbitro que más derbis pitó en Primera: "Son partidos tensos y pasionales"

Antonio Jesús López Nieto (Málaga, 25-01-1958) es el árbitro que más derbis asturianos dirigió en Primera División. Debutó en Primera en la temporada 1988-89, la primera en la que volvieron a coincidir Oviedo y Sporting en la máxima categoría tras el ascenso de los azules en Mallorca. Pitó 231 partidos en Primera en 15 temporadas. Consiguió en cinco ocasiones el Trofeo “Guruceta” al mejor árbitro español. Fue internacional. Dirigió tres finales de la Copa de la UEFA, una de la Copa Intertoto y estuvo presente en la Eurocopa del 96 y en el Mundial de 2002. Se retiró del arbitraje al cumplir los 45 años al final de la temporada 2002-2003. Actualmente es el representante de la LaLiga en el Comité Técnico de árbitros de la Federación Española.

–¿Qué recuerdos tiene de sus partidos en el derbi asturiano?

–Magníficos. Sobre todo, por lo joven que era. Eran partidos especiales por la oportunidad que tenía de compartir vivencias con mi amigo Manolo Díaz Vega, por el que sigo teniendo un gran respeto y admiración. Estuve con él en los días previos a los partidos y con mucha gente asturiana del entorno del arbitraje. Asturias siempre ha gozado de un gran prestigio en el mundo del arbitraje y todos los recuerdos que tengo de allí son buenos y agradables. Me acuerdo de ir a comer a mediodía del sábado a Gijón y al día siguiente arbitrar el derbi en Oviedo.

–Es el árbitro que más derbis asturianos dirigió en Primera. ¿Era consciente de ello?

–No. Lo que sí recuerdo es que en uno de ellos, creo que en el último, coincidió con mi partido número 100 en Primera División y me entregaron una placa. Los capitanes eran Berto y Ablanedo. Tengo en casa una foto con los dos de ese partido.

–Los tres que dirigió fueron en el Carlos Tartiere y en el primero expulsó a Carlos y Óscar.

–No me acuerdo de los jugadores que expulsé. Lo que sí recuerdo es que Carlos era un torbellino y Óscar un centrocampista defensivo magnífico. Sería un partido de pie duro, como solemos decir por aquí. Normal en los derbis. Eran partidos que se vivían con mucha emoción, tensos y pasionales, ahora todo está más profesionalizado y más controlado. Además, en aquella época Oviedo y Sporting estaban en Primera División, incluso llegaron a disputar juntos la Copa de la UEFA. Fue una etapa de una gran bonanza para el fútbol asturiano.

–Y los tres en el Tartiere.

–Sí, no es el campo de ahora, en el que también arbitré al Oviedo en su última temporada en Primera. Era mucho más caliente, estaba casi siempre lleno y la época era muy distinta, sin menospreciar a la actual.

–Nunca lo hizo en El Molinón.

–Casualidades. Pero allí dirigí muchos partidos. Es un gran campo, con un ambiente impresionante y el Sporting un club entrañable.

–Dice que la época era distinta. ¿Mejor o peor?

–Diferente. El fútbol, al igual que la sociedad, va cambiando. Creo que antes era más cercano y familiar con todos. Tengo muy buenos recuerdos de los delegados, Pepe Ortiz en el Sporting y Vili en el Oviedo; del presidente del Oviedo, Eugenio Prieto, con el que tuve una buena relación. Antes había más unión entre todos los que estábamos alrededor del fútbol, pero no era ni mejor ni peor que ahora, era diferente, creo que era más pasional y más humano, con presidentes de clubes como Lopera, Jesús Gil, Ramón Mendoza, Caneda, Gaspar…

–En su segundo derbi expulsó a Prosinecki

–Tampoco me acuerdo. Recuerdo que era un gran jugador, pero nada más.

–¿Sigue vinculado al fútbol?

–Llevo el control económico de los gastos de arbitraje de LaLiga y comparto la información para los nombramientos de las designaciones de Primera y Segunda División con Velasco Carballo.

–O sea que designará el colegiado para el derbi

–Sí. Ya está, pero todavía no es público.

–¿Qué criterios se emplean para su nombramiento?

–Intentamos elegir a los más expertos y a los que estén más en forma. El derbi canario y el asturiano son los más importantes de Segunda, son como el Betis-Sevilla, de Primera División, y tratamos de buscar el árbitro más idóneo. Para cualquier colegiado dirigir un derbi supone una inyección de moral muy grande: es un partido histórico que todos los árbitros desean dirigir.

–¿Qué es lo que más pesa para elegir el encargado de dirigir un derbi?

–Sobre todo, la experiencia y el momento de forma. También se tiene en cuenta que no haya pitado recientemente a ninguno de los dos equipos. Teniendo en cuenta esas limitaciones, tratamos de elegir al mejor, sabiendo que el árbitro es también una persona y este tipo de partidos le reconforta. El derbi asturiano es un histórico en Primera y Segunda, son partidos que se quedan para la foto.

–¿Qué opinión tiene del VAR?

–Es complicado cambiar cien años de arbitraje. Para jugadas determinadas, decidir si el balón entró o no en la portería, los fueras de juego o las agresiones es muy positivo y se avanzó mucho. El problema del VAR viene cuando entra en juego la interpretación de las acciones. Ahí, nunca nos vamos a poner de acuerdo y surgen los problemas. Yo creo que en ese tipo de acciones, los penaltis por llamarlos de algún modo grises, no tenía que entrar.

–¿Algo como lo que pasó en el último Real Madrid-Barcelona en la acción entre Mendy y Braithwate en el área del Real Madrid?

–Por ejemplo. Es una acción en la que no debe intervenir el VAR y tienen que quedar a criterio del árbitro. Es claramente una jugada de interpretación, en la que se debe de tener en cuenta la intencionalidad, la intensidad… Cada persona lo ve de una manera diferente y eso no lo arregla el VAR ni nadie. Lo que está claro es que con el VAR las dudas sobre los fueras de juego y las jugadas de si el balón entra o no en la portería se acabaron.