La Nueva España

Partidos y resultados en directo de Segunda División - LaLiga Hypermotion
Instalaciones de Zubieta Z7 Fin 30/01 20:30h.
Real Sociedad B Real Sociedad B 1 - 1 Las Palmas Las Palmas
reloj 49'. 1 - 0 Gol de Gorka Carrera
 reloj 51'. 1 - 1 Gol de Kirian Rodríguez

Carlos Belmonte Fin 31/01 16:15h.
Albacete Albacete 2 - 0 Real Zaragoza Real Zaragoza
reloj 5'. 1 - 0 Gol de Agus Medina
 reloj 56'. 2 - 0 Gol de Jefté Betancor

Estadio Municipal de El Plantío Fin 31/01 16:15h.
Burgos CF Burgos CF 2 - 1 Leganés Leganés
reloj 48'. 1 - 0 Gol de David González
 reloj 84'. 1 - 1 Gol de Óscar Plano
 reloj 92'. 2 - 1 Gol de Mario González

Reino de León Fin 31/01 18:30h.
Cultural Leonesa Cultural Leonesa 0 - 1 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña
reloj 93'. 0 - 1 Gol de Yeremay Hernández

Nuevo Arcángel Fin 31/01 21:00h.
Córdoba Córdoba 3 - 1 Real Valladolid Real Valladolid
reloj 39'. 1 - 0 Gol de Dani Requena
 reloj 44'. 1 - 1 Gol de Víctor Meseguer
 reloj 74'. 2 - 1 Gol de Sergi Guardiola
 reloj 80'. 3 - 1 Gol de Sergi Guardiola

UD Almería Stadium 2ª parte 01/02 14:00h.
Almería Almería 4 - 2 AD Ceuta FC AD Ceuta FC
reloj 17'. 1 - 0 Gol de Sergio Arribas
 reloj 23'. 2 - 0 Gol de Leonardo Micali Carrilho Baptistão
 reloj 36'. 3 - 0 Gol de Jon Morcillo
 reloj 47'. 3 - 1 Gol de José Luis Zalazar Martínez
 reloj 79'. 3 - 2 Gol de Marcos Fernández
 reloj 84'. 4 - 2 Gol de Adri Embarba

Ipurua Prepartido 01/02 16:15h.
Eibar Eibar 0 - 0 Sporting de Gijón Sporting de Gijón

Estadio SkyFi Castalia Prepartido 01/02 18:30h.
Castellón Castellón - FC Andorra FC Andorra

El Alcoraz Prepartido 01/02 18:30h.
Huesca Huesca - Cádiz Cádiz

Nuevo Los Cármenes Prepartido 01/02 21:00h.
Granada CF Granada CF - Racing de Santander Racing de Santander

Municipal de Anduva Prepartido 02/02 20:30h.
Mirandés Mirandés - Málaga Málaga