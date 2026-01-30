Partidos y resultados en directo de Segunda División - LaLiga Hypermotion

|Instalaciones de Zubieta Z7
|Fin
|30/01 20:30h.
|Real Sociedad B
|1 - 1
|Las Palmas
|
49'. 1 - 0 Gol de Gorka Carrera
51'. 1 - 1 Gol de Kirian Rodríguez
|
|Carlos Belmonte
|Fin
|31/01 16:15h.
|Albacete
|2 - 0
|Real Zaragoza
|
5'. 1 - 0 Gol de Agus Medina
56'. 2 - 0 Gol de Jefté Betancor
|
|Estadio Municipal de El Plantío
|Fin
|31/01 16:15h.
|Burgos CF
|2 - 1
|Leganés
|
48'. 1 - 0 Gol de David González
84'. 1 - 1 Gol de Óscar Plano
92'. 2 - 1 Gol de Mario González
|
|Reino de León
|Fin
|31/01 18:30h.
|Cultural Leonesa
|0 - 1
|Deportivo de La Coruña
|
93'. 0 - 1 Gol de Yeremay Hernández
|
|Nuevo Arcángel
|Fin
|31/01 21:00h.
|Córdoba
|3 - 1
|Real Valladolid
|
39'. 1 - 0 Gol de Dani Requena
44'. 1 - 1 Gol de Víctor Meseguer
74'. 2 - 1 Gol de Sergi Guardiola
80'. 3 - 1 Gol de Sergi Guardiola
|
|UD Almería Stadium
|2ª parte
|01/02 14:00h.
|Almería
|4 - 2
|AD Ceuta FC
|
17'. 1 - 0 Gol de Sergio Arribas
23'. 2 - 0 Gol de Leonardo Micali Carrilho Baptistão
36'. 3 - 0 Gol de Jon Morcillo
47'. 3 - 1 Gol de José Luis Zalazar Martínez
79'. 3 - 2 Gol de Marcos Fernández
84'. 4 - 2 Gol de Adri Embarba
|
|Ipurua
|Prepartido
|01/02 16:15h.
|Eibar
|0 - 0
|Sporting de Gijón
|
|Estadio SkyFi Castalia
|Prepartido
|01/02 18:30h.
|Castellón
|-
|FC Andorra
|
|El Alcoraz
|Prepartido
|01/02 18:30h.
|Huesca
|-
|Cádiz
|
|Nuevo Los Cármenes
|Prepartido
|01/02 21:00h.
|Granada CF
|-
|Racing de Santander
|
|Municipal de Anduva
|Prepartido
|02/02 20:30h.
|Mirandés
|-
|Málaga
|