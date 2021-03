"Lo que hay", la opinión tras el Oviedo-Ponferradina

Lo visto ayer en el Tartiere supone una prueba más de que lo que hay no sirve si el club quiere de verdad, y no de boquilla, aspirar a algo más que a consolidarse como una medianía de Segunda.

El partido ante esta admirable Ponferradina, un club que con bien poco sí es capaz de luchar por el play-off, supuso un ejercicio más de impotencia de un Oviedo al que le cuesta un mundo ganar. Y no es extraño que le suceda esto a un equipo muy limitado en calidad y cuya delantera se ve incapaz no ya de ver puerta de vez en cuando, sino de generar alguna ocasión clara ante la meta contraria, de ofrecer un mínimo destello. A salvarse cuanto antes. No hay para más.