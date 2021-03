La opinión sobre el Alcorón-Oviedo: jornadas de penitencia

Es curioso, pero Ziganda siempre elige los nobles suburbios madrileños para revolucionar al equipo. Lo hizo en la primera vuelta por Leganés y lo repitió ayer en Alcorcón, como todos ustedes pudieron ver atónitos, seguramente. Entiéndaseme. Porque lo que hizo el navarro fue revolucionar al Oviedo para mal. Agitar el once para nada. Porque lo que hizo ayer el Cuco con los cuquinos no tenía sentido ninguno. Para empezar, no hacían falta cinco defensas para frenar a un equipo de secano.

Con lo que igual no contaban los del sur de Madrid es que el Cuco iba a darle la enésima oportunidad de su vida a un delantero sobre el que el entrenador tiene una fe ciega. Solo él la tiene, convendría matizar. Qué bien les va a venir a muchos de los que salieron ayer de titulares la nueva Primera División de la Federación Española de Fútbol para no caer en el más profundo de los olvidos.

Al final tuvieron que ser “los buenos”, salvo Borja Sánchez condenado a un extrañísimo ostracismo, los que sacaran las castañas del fuego, y enmendaran la que habían liado los cuquinos. Eso y que el “Tiburón” volvió a morder después de meses de haberse dejado la dentadura en casa. Esperemos que esto acabe pronto.