El Oviedo hizo lo justo

Los de Ziganda dieron ayer un gran paso hacia la permanencia, pero tuvieron que sufrir para conseguirlo. Y eso que a los azules todo se les puso de cara al cuarto de hora de partido cuando Rodri culminó una jugada entre Lucas y Jimmy marcando con un toque sutil el primer gol ovetense. Pero este tanto en lugar de dar alas a los asturianos sirvió, sin embargo, para empujar a los catalanes hacía la portería de Femenías. Y así en el minuto 38, tun despeje defectuoso de Grippo hacía la media luna de su área permitió a Óscar Rubio empatar para los de Sabadell con un bonito gol, que hizo inútil la estirada del portero carbayón, algo adelantado.

Menos mal que los oviedistas lograron su segundo tanto de forma inmediata. Y lo hicieron tras un doble error defensivo de los catalanes, que dejó a Rodri en ventaja ante el portero visitante. Su disparo se fue al poste, pero el rechace lo recogió Nahuel para con un fuerte chut adelantar de nuevo a los azules. Gracias a ello los posibles nervios de los de casa se trasladaron a los visitantes, que ya no supieron contrarrestar la superioridad oviedista salvo en una clara ocasión, ya al final del encuentro, en un cabezazo al que respondió con seguridad Femenías.

Lo mejor del partido lo hicieron los de Ziganda en los primeros minutos del segundo tiempo. Salieron al terreno de juego con una velocidad más que los sabadellenses y dispuestos a dejar finiquitado el partido. Tuvieron dos oportunidades muy claras. La primera, después de una demostración más de la calidad de Borja Sánchez, con un disparo que logró despejar con la punta de los dedos (literalmente) el guardameta Mackay. En el córner posterior el portero del Sabadell volvió a exhibirse tras un fuerte remate de cabeza de Grippo.

A partir de ese momento el Oviedo dejó de atacar con tanta intensidad y se dedicó más a intentar controlar el partido, cerrando todas las vías de acercamiento de los jugadores del Sabadell hacia la portería de Femenías, algo que consiguió salvo muy contadas excepciones, sobre todo el remate de cabeza de Guruzeta reseñado anteriormente. Así y todo, la mejor ocasión del segundo tiempo fue de Jimmy, tras un buena internada de Lucas, que le dejó un gran balón que el centrocampista de la cantera no aprovechó adecuadamente, ya que lo remató mordido.

Al entrenador oviedista no le suelen salir bien las revoluciones en las alineaciones. Sin embargo, hay que reconocer que ayer acertó. Sobre todo dos de las novedades en la alineación titular, Jimmy y Rodri, realizaron un gran encuentro y fueron claves en el triunfo. Y, por supuesto, Borja Sánchez, que volvió a demostrar sus exquisitas dotes técnicas, incluso cuando acarrea problemas físicos. Nadie como él da tanta sensación de peligro cuando se acerca al área contraria con el balón controlado. En su debe, la falta de regularidad. En eso debe centrar su mejoría. Y en no malgastar fuerzas cuando la ocasión no lo requiere.