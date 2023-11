La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Prohibido pestañear

La victoria en Villarreal amplía el estado de alegría absoluta en Gijón una semana más. Ya puede decirse que la trayectoria del Sporting de Ramírez casi roza la perfección. Por ejemplo, de los últimos 21 puntos ha sumado 16. Fuera de casa ha logrado diez goles en los últimos cuatro partidos. Y otro dato que no habría que pasar por alto es la mágica recuperación de Campuzano. De descartado y apartado en verano para que le quedase alto y claro que el club no contaba con él ha pasado a ser uno de los delanteros más en forma de la categoría, con cuatro goles en otras tantas jornadas. Ya lleva más que en las dos temporadas y media que acumula el catalán a sus espaldas como jugador del Sporting. A las buenas estadísticas también hay que sumar esa pizca de suerte que es necesaria para abrazar el éxito. Ahí está lo que sucedió por momentos ante el Villarreal B. Suerte y un portero que lo para todo. Mientras, a 28 kilómetros, el objetivo es asaltar La Romareda y aprovecharse de los nervios que afloran en un equipo que empezó como una moto y se ha ido desinflando y perdiendo puntos a "puñaos" en los últimos minutos. Lo que les está sucediendo a los maños es otro ejemplo de que en el "fúrgol" y en Segunda todo puede cambiar para mal o para bien en un pestañeo. Así que mejor no pestañear mucho por lo que pueda pasar, ¿oyisti, güey?