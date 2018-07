Aragón impulsa un frente con Asturias y Castilla y León por las térmicas

El presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, indicó ayer que la comunidad hará "frente común" con Asturias y Castilla y León para que la transición energética que debe producirse en el conjunto del país sea "justa" y no cause "traumas" en las comarcas mineras españolas. Lo afirmó tras mantener una reunión en Madrid con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, a quien pidió de manera reiterada que esa transición energética "no produzca traumas" y que se alargue la vida de las centrales térmicas más allá del año 2020 para favorecer que estas zonas desarrollen otras alternativas.

Javier Lambán explicó que ya se ha puesto en contacto con el presidente de Asturias, Javier Fernández, y lo hará "hoy mismo" (por ayer) con el de Castilla y León porque las tres comunidades desean "hacer un frente común" ante un mismo problema. "Le planteamos a la ministra que puede contar con nosotros para esa transición energética, pero nosotros tenemos que contar con ella para que esa transición no produzca traumas, sabiendo además positivamente que existen fórmulas para alargar las vidas de las centrales", manifestó el presidente aragonés.