La división del Gobierno sobre la forma de subir las pensiones aviva las quejas de los jubilados

Las declaraciones de la ministra de Economía, Nadia Calviño, y del Secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, que han planteado modular la actualización de las pensiones teniendo en cuenta la evolución de la economía, los salarios y las cotizaciones en lugar de subirlas sólo en función del IPC, han soliviantado a los principales sindicatos asturianos, cuyas federaciones de jubilados y pensionistas reclamaron ayer la dimisión de la Ministra por hacer un planteamiento que contraviene el documento que el pasado mes de enero aprobó el PSOE, comprometiéndose a la revalorización conforme al IPC real.

Los secretarios generales de las federaciones de jubilados y pensionistas de UGT y CC OO en Asturias, Manuel Francisco Menéndez García y Francisco de Asís García Alonso, arremetieron contra la Ministra durante la concentración en defensa de las pensiones que ambas centrales y la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA) promovieron ayer en la plaza Mayor de Gijón. Coinciendo con las nuevas movilizaciones de los jubilados en toda España, han aflorado diferencias en el Gobierno central sobre el compromiso de actualizar las pensiones según el IPC. La ministra Calviño ha cuestionado esa fórmula, defendida sin reparos en cambio por al titular de Trabajo, Magdalena Valerio.

Especialmente duro con la ministra Calviño fue el dirigente ugetista, quien señaló que "nosotros tenemos confianza en este Gobierno, porque tiene un manifiesto de enero de 2018 donde lo dice bien claro; las pensiones se revalorizarán conforme al IPC y las pensiones son sostenibles y hay que planificarlas hasta el año 2050. Si hay alguna ministra o algún secretario de estado que no entiende esto, está mal ubicado, tiene que cambiar de partido o irse a su casa. Es una promesa del PSOE y es un compromiso del presidente", Pedro Sánchez, señaló Manuel Francisco Menéndez en referencia a la Ministra y a Octavio Granado.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Pensionistas de CC OO de Asturias, también consideró que "si estaba en el programa del PSOE la subida de las pensiones de acuerdo a un IPC real y no son capaces, no ven o no quieren, o nos engañaron con esa medida, la Ministra debería dimitir, desde luego".

Por su parte, Dolores San Martín señaló que "no vamos a admitir que no puede ser; estamos en la lucha para que las pensiones sean dignas definitivamente. La mínima tiene que ser por lo menos de 1.080 euros", tras leer un manifiesto en nombre de las tres organizaciones convocantes en el que reclaman que el IPC sea el "único factor para la revalorización de nuestras pensiones" y que se derogue de forma inmediata la reforma de 2013.