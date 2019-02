El Gobierno rechaza tratar la autodeterminación y asume que no habrá Presupuestos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado este martes por asumido que el proyecto presupuestario de 2019 caerá este miércoles en la votación de las enmiendas a la totalidad, en un debate bronco con tintes electorales.

La ministra ha admitido que "previsiblemente" saldrán "adelante las enmiendas a la totalidad" que desde este martes se debaten en el Congreso de los Diputados, donde se han producido reiteradas peticiones de convocatoria de elecciones generales por parte de PP y Ciudadanos.

En los últimos días se han barajado varias fechas electorales para esta primavera y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió que la legislatura se acortaría si se tumbaran los presupuestos, aunque la ministra ha puntualizado esta tarde que el Ejecutivo "vino a gobernar y mientras esas tareas sigan pendientes este Gobierno seguirá gobernando".

Las cuentas afrontan seis enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Foro Asturias y Coalición Canarias, que de mantenerse hasta la votación conjunta de mañana y contar con los votos de todos estos partidos prosperarían y devolverían las cuentas al Ejecutivo, que no puede volver a presentarlas.

Pese a la defensa de Montero de unos presupuestos que considera que empiezan a cerrar las heridas de la crisis y que aportan una renta indirecta en forma de prestaciones o servicios públicos de unos 4.174 euros por ciudadano, el conflicto secesionista en Cataluña ha protagonizado la sesión parlamentaria.

Montero ha arrancado su intervención lamentando que el debate presupuestario haya coincidido con el juicio del 'procés', aunque al mismo tiempo ha cargado contra la "ensoñación" de los independentistas de que "el Gobierno iba a aceptar lo inaceptable a cambio de su apoyo".

"Se equivocaron de medio a medio", ha subrayado, "este Gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie" como en su opinión es la petición de un referéndum de autodeterminación como requisito para aprobar el Presupuesto.

"Si la tramitación de los presupuestos generales depende del derecho de autodeterminación de Cataluña les adelanto que no habrá presupuestos", ha zanjado.



Críticas de PP y Ciudadanos



La ministra también ha criticado a PP y Ciudadanos, que en su opinión han traspasado "todas las líneas rojas" al hacer una oposición retrógrada y oportunista, como parte de una campaña de "acoso y derribo" desde que dejaron el Gobierno en vez de tener "lealtad con España".

Especialmente bronco ha sido el debate de la enmienda de totalidad del PP, en el que el presidente del partido, Pablo Casado, ha instado a convocar elecciones porque nunca nadie ha hecho "tanto mal en tan poco tiempo" como este Gobierno, que en su opinión es "rehén de los independentistas".

Pablo Casado asegura que los PGE están "heridos de muerte" . Vídeo: Agencia ATLAS.

Ha acusado al Gobierno de haber intentado quitar a la Justicia su espada para "clavársela a la Constitución por la espalda", en referencia a un diálogo con los independentistas que "lleva meses ocultando", algo negado por Montero, que ha alegado que la prueba de esta "mentira" es que ERC y PDeCAT van a votar a favor de la devolución de las cuentas.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido a Sánchez que si los Presupuestos no salen serán "su testamento político", por lo que ha reclamado que "ponga fecha y hora" a las elecciones.



ERC y PDeCat no ceden



El debate ha bajado el tono de crispación durante las intervenciones del portavoz de ERC, Joan Tardá, y del diputado del PDeCAT, Ferran Bel, que han insistido al Gobierno que sus formaciones no se han levantado de la mesa del diálogo.

Tardá ha reiterado que "es tan legítimo poner encima de la mesa la autodeterminación como la autonomía", y ha señalado que el inicio de un diálogo requiere que no se hagan "trampas" para que la negociación pueda culminar con éxito.

Tardà, al Gobierno: "¿Cómo se atreven a llamarnos chantajistas?". Vídeo: Agencia ATLAS. Foto: EFE

"Es una oportunidad perdida", ha dicho, al tiempo que ha confiado en que espera que no sea "definitiva", a lo que Montero le ha instado a que no engañen a los ciudadanos ni genere falsas expectativas porque los independentistas sabían que el Gobierno no aceptaría el principio de la autodeterminación.

Ferran Bel (PDeCAT) ha considerado que el Gobierno todavía tiene tiempo de rectificar y ha ofrecido retirar su enmienda si el Gobierno acepta "volver al jueves" de la semana pasada, antes de la ruptura del diálogo, aunque se ha quejado de que el Ejecutivo no haya hablado con ellos "ni un céntimo" del presupuesto.

El PDeCAT avisa al Gobierno: "Tienen tiempo para rectificar". Vídeo: Agencia ATLAS. Foto: EP

Foro y CC piden la devolución de las cuentas



Foro Asturias y CC han pedido la devolución porque en las cuentas públicas faltan recursos para Asturias y Canarias y mientras el diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca ha criticado que "desdeñan los principios de igualdad y solidaridad", la diputada de CC Ana Oramas ha lamentado que incumpla el Régimen Económico y Fiscal canario.

Unidos Podemos ha lamentado que el Gobierno se "rinda antes de tiempo", el PNV ha abogado por "dar una oportunidad" al proyecto presupuestario y al diálogo y Compromís ha pedido que las enmiendas de devolución se voten por separado, ya que "sería más honesto